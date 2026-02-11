Hanoï vise à attirer 4,5 milliards de dollars d’investissements étrangers en 2026

Le Comité populaire de Hanoï vient de publier le Plan N°53 sur l’intégration économique internationale à l’horizon 2026, contribuant à promouvoir une croissance rapide et durable et à renforcer la position de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Ce plan s’appuie sur d’importantes résolutions du Politburo relatives au développement de la capitale, à l’intégration internationale, au développement scientifique et technologique, à la transformation numérique, à l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois, ainsi qu’au développement de l’économie privée…

La ville vise à améliorer l’environnement des investissements et des affaires ; à renforcer la compétitivité des entreprises et des produits ; à développer et diversifier les marchés d’exportation ; et à lier l’intégration économique à l’intégration dans les domaines politique, culturel, social, scientifique et technologique, ainsi que dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Concernant ses objectifs spécifiques, Hanoï vise à attirer environ 4,5 milliards de dollars d’investissements étrangers, à accueillir 8,6 millions de touristes internationaux et à accroître son chiffre d’affaires à l’exportation de marchandises de 12%.

Hanoï prévoit également de porter à 15-20% le taux de certifications vertes et durables pour ses principales entreprises d’exportation, tout en maintenant et en améliorant son classement dans l’indice de mise en œuvre des accords de libre-échange. Il s’agit d’une mesure visant à renforcer le prestige et la capacité d’intégration du monde des affaires de la capitale sur la scène internationale.

Pour atteindre ces objectifs, la ville révisera, modifiera et complétera les documents juridiques afin d’assurer leur cohérence avec les accords de libre-échange de nouvelle génération ; d’accélérer les améliorations de l’indice de l’environnement des investissements et des affaires; de réduire les coûts pour les entreprises ; et de promouvoir la transformation numérique dans la gestion des procédures administratives.

La ville s’attachera également à soutenir les petites et moyennes entreprises, à promouvoir le développement de pôles de compétitivité et de chaînes de valeur durables, et à dynamiser la promotion commerciale et la communication autour du programme "Hanoï - Une destination verte" afin d’attirer les investissements et les marchés internationaux.

VNA/CVN