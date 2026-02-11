VinFast offre des cadeaux du Têt exceptionnels : jusqu’à trois ans de recharge gratuite

Dans la continuité du programme "Passionnément pour un avenir vert" et pour accueillir le Têt Binh Ngo, VinFast annonce un cadeau du Nouvel An lunaire inédit : recharge gratuite jusqu’à trois ans pour les voitures électriques et échange de batteries gratuit pendant plus de deux ans pour les modèles de motos électriques à batteries interchangeables.

Cette "accumulation d’avantages exceptionnels" destinée aussi bien aux anciens qu’aux nouveaux clients confirme la solidité financière et l’envergure particulière de la marque automobile nationale vietnamienne.

Ainsi, pour les voitures électriques, tous les clients particuliers achetant un véhicule à partir du 10/02/2026 bénéficieront de la recharge gratuite dans le réseau de bornes V-Green à l’échelle nationale jusqu’au 10 février 2029, dans la limite de 10 recharges par mois (correspondant à une distance mensuelle d’environ 1.500 à 5.000 km, soit la moyenne actuelle d’un utilisateur typique). Les clients achetant un véhicule et l’exploitant exclusivement sur la plateforme Xanh SM Platform profiteront d’une recharge gratuite illimitée : VinFast prend en charge les 10 premières recharges mensuelles et GSM les suivantes.

Pour les clients ayant acheté leur véhicule avant le 10 février 2026, la durée totale de recharge gratuite sera portée jusqu’à trois ans à compter de la date de réception du véhicule, avec un maximum de 10 recharges par mois pour les particuliers, et sans limitation pour ceux enregistrés en exploitation exclusive sur Xanh SM Platform.

Pour les premiers clients ayant acquis un véhicule lors des phases initiales et répondant encore aux conditions des politiques en vigueur à différents moments, VinFast appliquera la politique la plus avantageuse pour eux.

Concernant les modèles de motos électriques à batteries interchangeables qui seront commercialisés prochainement, VinFast offrira 20 échanges de batteries gratuits par mois (soit une autonomie minimale d’environ 800 km par mois) à tous les clients jusqu’au 30 juin 2028. Les chauffeurs exploitant exclusivement sur la plateforme Xanh SM Platform bénéficieront d’échanges illimités durant cette période : VinFast prend en charge 20 échanges mensuels, le reste étant assuré par GSM.

À travers ce cadeau du Têt à forte valeur et signification, VinFast souhaite contribuer à réduire sensiblement les coûts d’utilisation des véhicules pour ses clients, créant ainsi une forte motivation et levant les obstacles pour permettre à un grand nombre de Vietnamiens de passer aux véhicules électriques.

Duong Thi Thu Trang, vice-directrice générale mondiale des ventes automobiles de VinFast, a déclaré : "La politique de recharge gratuite jusqu’à trois ans et d’échange de batteries gratuit pendant plus de deux ans pour les utilisateurs de voitures et motos électriques VinFast à l’échelle nationale est un cadeau significatif pour le Têt Bính Ngọ que nous souhaitons offrir en guise de sincères remerciements à nos clients. Grâce à la confiance, au soutien et à l’accompagnement de nombreux clients, VinFast a connu une forte percée en 2025, devenant la marque numéro un tant sur le marché automobile que sur celui des motos électriques au Vietnam. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous accomplirons encore de plus grandes réalisations à l’avenir."

Actuellement, outre les avantages de recharge et d’échange de batteries gratuits, VinFast met en œuvre une série d’offres spéciales attrayantes dans le cadre du programme "Passionnément pour un avenir vert". Les clients peuvent ainsi bénéficier de financements à tempérament sans apport initial, d’un soutien direct équivalent à 6-10% du prix pour toutes les gammes de voitures et motos électriques, ainsi que d’une garantie officielle avec les meilleures conditions du marché.

Texte et photos : Minh Thu/CVN