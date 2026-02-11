Le gouvernement adopte la Stratégie de développement de l’industrie sidérurgique

Le gouvernement vietnamien a approuvé la stratégie de développement de l’industrie sidérurgique jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050. La stratégie vise à développer l’industrie sidérurgique conformément aux normes nationales et internationales afin de satisfaire 80 à 85% de la demande intérieure d’ici la fin de la décennie et environ 85 à 90% d’ici 2035.

La production annuelle d’acier devrait atteindre 25 à 26 millions de tonnes en 2030, 33 à 36 millions de tonnes en 2035 et 75 à 80 millions de tonnes en 2050.

La stratégie définit également des tâches et des solutions liées à la formulation institutionnelle et politique ; au développement du marché ; à la science et à la technologie ; aux ressources humaines ; à la protection de l’environnement ; et un certain nombre de mesures spécifiques par groupes de produits sidérurgiques.

Plus précisément, la stratégie prévoit d’accroître les investissements dans les technologies et les équipements afin d’améliorer la capacité de production et la qualité des produits sidérurgiques, notamment l’acier de construction, l’acier allié, l’acier transformé, les profilés, les tôles métallisées et prélaquées, les tubes et l’acier laminé à chaud, dans le but de stabiliser la consommation intérieure et les exportations.

Les technologies nationales seront renforcées pour produire des tôles d’acier à haute résistance, de l’acier précontraint, de l’acier pour béton armé précontraint, de l’acier inoxydable anticorrosion pour les projets offshore et insulaires, de l’acier ultraléger pour les équipements du secteur des transports, de l’acier léger laminé à froid et de l’acier pour la construction navale.

En outre, la stratégie vise également à mener des recherches sur la production de produits sidérurgiques répondant aux besoins en matériaux pour le développement des infrastructures énergétiques, l’acier ferroviaire pour le développement des lignes à grande vitesse, les tubes sans soudure pour le transport de gaz liquéfié, les tubes sans soudure pour la construction navale, les éoliennes et les produits sidérurgiques transformés pour la défense et la sécurité nationales.

