Plusieurs milliards de dollars engagés pour le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville

Dans la matinée du 11 février, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a officiellement été lancé, et la liste de ses membres fondateurs et investisseurs stratégiques a été dévoilée à cette occasion.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Selon les milieux d’investissement, cet événement marque une étape significative, illustrant le degré de préparation et la détermination des autorités à bâtir une place financière capable d’attirer et de canaliser les flux de capitaux internationaux vers le Vietnam.

Les membres fondateurs du VIFC-HCMC comprennent des institutions majeures des secteurs bancaire et financier, notamment Sovico Group, Military Commercial Joint Stock Bank (MB), Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank), Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB), Son Kim Capital, VinaCapital et Nasdaq.

Les investisseurs stratégiques annoncés incluent Nam A Commercial Joint Stock Bank, Ho Chi Minh City Finance and Investment State-owned Company (HFIC), University of Economics Hô Chi Minh City (UEH), Global On-chain Economic Alliance, Gemadept Group et TikTok.

Ces institutions, engagées dès le lancement du projet, jouent un rôle central dans la structuration du marché, le développement d’un écosystème de produits, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’établissement de standards conformes aux pratiques internationales.

Du point de vue du marché des capitaux, cette configuration reflète une convergence entre banques commerciales domestiques, gestionnaires de fonds et investisseurs internationaux, ainsi que plateformes technologiques et numériques. Le VIFC-HCMC ambitionne ainsi de développer un écosystème financier multidimensionnel, incluant le financement des chaînes d’approvisionnement, la finance aéronautique, la finance numérique et le commerce transfrontalier.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a souligné que dans un contexte de restructuration profonde des flux mondiaux de capitaux, les outils financiers modernes peuvent devenir un levier étroitement lié à la production, au commerce et à l’investissement. Le VIFC-HCMC est positionné comme une plateforme centrale reliant le marché financier vietnamien aux marchés régionaux et mondiaux.

Au-delà de l’attraction des capitaux au service du développement économique du Vietnam, le Centre ambitionne de devenir une destination pour les services financiers et les services à forte valeur ajoutée, en diversifiant les marchés, les produits et instruments spécialisés conformes aux standards internationaux. Hô Chi Minh-Ville vise ainsi à s’affirmer comme un nouveau pôle de croissance financière en Asie, contribuant à renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.

Selon l’organe de direction du centre, après plus d’un mois d’activité officielle, des engagements de plusieurs milliards de dollars ont déjà été enregistrés. Parmi eux figurent 6,1 milliards de dollars engagés pour le Centre financier aéronautique, ainsi qu’environ 2 milliards de dollars mobilisés pour des projets d’infrastructures de données urbaines intelligentes et des initiatives financières liées au développement socio-économique.

Dans le domaine de la finance numérique, un fonds d’investissement pour l’économie on-chain doté d’un capital engagé d’un milliard de dollars a été annoncé, ciblant notamment la blockchain et les nouveaux modèles financiers.

Par ailleurs, des milliards de dollars de transactions commerciales transfrontalières de TikTok devraient prochainement transiter par le système interbancaire et financier du centre, contribuant à accroître la liquidité et l’intégration internationale.

Afin de faciliter l’accès des investisseurs à l’information, le VIFC-HCMC a lancé son portail électronique à l'adresse: https://vifc.hochiminhcity.gov.vn/vi.

Les autorités municipales ont réaffirmé leur engagement à créer un climat d’investissement équitable, transparent et efficace, garantissant l’égalité de traitement et la protection des droits et intérêts légitimes des membres. Elles ont souligné que la réussite du centre sera mesurée par des résultats concrets et par sa capacité à transformer les engagements initiaux en activités financières réelles et durables.

VNA/CVN