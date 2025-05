Immobilier industriel : le Vietnam capte les investissements grâce à sa montée en gamme

La demande de terres industrielles et d'usines prêtes à l’emploi au Vietnam reste soutenue, avec un taux d'occupation moyen des parcs industriels atteignant 86% à l'échelle nationale en 2024.

Photo : VNA/CVN

La Région économique clé du Sud représente à elle seule 70% de l’offre nationale d’usines et d’entrepôts prêts à l’emploi, avec un taux d’occupation de 89%. De son côté, la zone économique du Nord enregistre un taux d’occupation de 78%, profitant d’un emplacement stratégique proche de marchés tels que la Chine et l’Asie du Nord-Est ainsi que d’un système logistique performant.

Le prix moyen des terrains industriels à l’échelle nationale s’établit à 167 dollars/m². Le loyer moyen des usines prêtes à l’emploi atteint quant à lui 4,6 dollars/m²/mois, témoignant d’une demande constante et de la confiance des investisseurs dans le marché.

Parallèlement, la qualité des parcs industriels s’améliore progressivement. Le développement durable devient une priorité croissante dans le secteur. Des modèles de parcs éco-industriels comme Deep C à Hai Phong et Prodexi Eco-IP à Long An illustrent cette nouvelle orientation.

Encore des défis à relever

Toutefois, John Campbell souligne que des défis structurels persistent. Malgré les efforts en matière d’infrastructures, la connectivité des réseaux de transport et la capacité des ports en eau profonde restent insuffisantes pour répondre à la demande, ce qui limite l’efficacité opérationnelle.

"16% des entreprises à capitaux étrangers ont déjà délocalisé une partie de leurs activités à l’étranger, et 18% envisagent de le faire, principalement en raison de préoccupations liées aux infrastructures. Il est également essentiel de renforcer l’offre en main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs à forte intensité de R&D tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle", a déclaré l’expert de Savills.

Photo : VNA/CVN

Industrie des semi-conducteurs

Au cœur de cette transformation industrielle se trouve aujourd'hui l'industrie des semi-conducteurs. Le gouvernement vietnamien a défini une feuille de route visant non seulement à développer les capacités d’assemblage, mais aussi à renforcer les activités de recherche et de conception.

Pour la période 2024-2030, le Vietnam ambitionne d’attirer davantage d’investissements étrangers tout en consolidant sa compétitivité nationale. L’objectif est de former plus de 50.000 ingénieurs et de créer 100 entreprises de conception de puces. D’ici 2040, le pays aspire à l’autosuffisance, avec de nombreuses installations nationales de fabrication et de test de semi-conducteurs, visant ainsi un rôle de leader mondial dans ce secteur.

John Campbell recommande donc que le Vietnam dépasse le stade de l’assemblage de base, s’engage davantage dans la recherche et la conception, et vise un taux de valeur ajoutée d’au moins 25% dans l’ensemble de la chaîne de production de semi-conducteurs.

Les statistiques de 2024 indiquent que des géants de l’industrie tels qu’Intel, OnSemi, Hana Micron et Amkor Technology se sont engagés à investir plus de 1,07 milliard de dollars à Bac Ninh (Nord) pour construire des usines de conditionnement de semi-conducteurs.

Parmi les autres projets notables d’investissement direct étranger, on peut citer l’usine Foxconn Circuit Precision, d’une valeur de 383,33 millions de dollars, ainsi que le projet de BE Semiconductor Industries NV (BESI) des Pays-Bas, d’un montant de 4,9 millions de dollars, qui devrait voir le jour cette année dans le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN