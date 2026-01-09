Pêche illicite : renforcer les patrouilles et les contrôles

Dans un contexte où le Vietnam met résolument en œuvre les recommandations de la Commission européenne, les patrouilles, contrôle et sanction des infractions en mer sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ont enregistré des avancées notables en 2025.

Les résultats concrets de l’application de la loi posent aujourd’hui des bases essentielles pour endiguer durablement la pêche INN, avec pour objectif la levée du "carton jaune" en 2026.

La Direction des pêches et de la surveillance halieutique a organisé, le 31 décembre, une conférence-bilan des activités de patrouille et de traitement des infractions administratives en 2025, tout en examinant les solutions visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre la pêche INN en 2026.

Des mutations considérables

Présentant le rapport lors de la conférence, Kiêu Trung Dung, chef par intérim du service des opérations de surveillance halieutique, a indiqué qu’en 2025, dans un contexte régional et international complexe et avec une recrudescence des catastrophes naturelles en mer, l’application de la législation sur les pêches a été confrontée à de nouveaux défis majeurs. Face à l’exigence pressante de lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE), le comité du Parti et la direction du Département des pêches et de la surveillance halieutique ont mobilisé l’ensemble des forces afin d’intensifier les patrouilles, les contrôles et la surveillance, tout en sanctionnant avec fermeté les comportements infractionnels.

L’élaboration des stratégies et l’organisation des patrouilles en mer se sont progressivement structurées et professionnalisées. La collaboration entre les forces de contrôle des pêches, les garde-frontières, les garde-côtes, la Marine et les autorités locales se sont renforcés, permettant de lever rapidement de nombreuses difficultés.

Les opérations de patrouille dans les zones maritimes hauturières contribuent non seulement à prévenir et à lutter contre la pêche INN, mais aussi à soutenir et protéger les pêcheurs, leur permettant de poursuivre leurs activités en mer en toute sérénité et de préserver leurs moyens de subsistance, tout en participant au maintien de la sécurité et de la souveraineté maritimes. Des cas de navires de pêche enfreignant délibérément la réglementation ont été détectés et sanctionnés à temps.

S’orienter vers une exploitation durable

En 2025, le montant total des amendes infligées pour infractions administratives dans le secteur de la pêche a dépassé 18 milliards de dôngs, soit une hausse de plusieurs fois par rapport à 2024. Les violations graves - telles que la désactivation des dispositifs de surveillance des navires (VMS) ou l’absence de diplômes et de certificats requis pour les capitaines et chefs mécaniciens - ont été traitées de manière définitive, affirmant la rigueur et l’autorité de l’application de la loi.

Parallèlement à la sanction des infractions, la propagande d’information et de sensibilisation au droit ont été intensifiées. La grande majorité des pêcheurs maîtrisent désormais les limites des zones maritimes vietnamiennes et des zones de chevauchement ; les cas de navires et de pêcheurs vietnamiens en infraction dans les eaux étrangères ont nettement reculé. À ce jour, aucun navire de pêche vietnamien n’a été signalé en infraction dans les eaux des États insulaires du Pacifique.

Les pêcheurs prennent de plus en plus conscience de leur responsabilité en matière de respect de la loi : tenue des journaux de pêche, déclaration des captures, entrée des navires dans les ports désignés pour les contrôles, la validation et la certification, conformément à la Loi sur la pêche de 2017 et aux recommandations de la CE. Le sens de la protection de la souveraineté maritime s’est également renforcé, notamment à travers la coopération dans la transmission d’informations et la participation aux opérations de recherche et de sauvetage lorsque nécessaire.

Selon Trân Đinh Luân, directeur du Département des pêches et de la surveillance halieutique, la lutte contre la pêche INN constitue un socle essentiel permettant au Vietnam de se rapprocher de l’objectif de levée du "carton jaune" de la CE en 2026, tout en affirmant la crédibilité du pays dans la gestion, la protection et le développement durable des ressources halieutiques.

