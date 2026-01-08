Le Vietnam affiche une croissance de 8,02% en 2025, un point lumineux du monde

L’activité de l’économie vietnamienne s’est accrue de 8,02% en 2025, malgré les fortes fluctuations de l’économie mondiale, une performance que les organisations internationales et les investisseurs décrivent comme l’un des rares points lumineux de la croissance mondiale, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Photo : VNA/CVN

La diplomate s’est exprimée lors d’un point presse régulier du ministère des Affaires étrangères, jeudi 8 janvier à Hanoï, suite à la publication par l’Office national des statistiques des données socio-économiques du Vietnam en 2025, faisant état d’une croissance du PIB estimée à 8,02% en glissement annuel.

Elle a abordé la question de la perception de la communauté internationale quant aux performances de croissance du Vietnam en 2025 et aux perspectives pour 2026.

Dans un contexte d’incertitude mondiale, de croissance mondiale atone et d’événements climatiques extrêmes sans précédent au Vietnam, le pays s’est distingué par sa stabilité macroéconomique et sa croissance, grâce à la direction opportune, déterminée et concertée du Parti et du gouvernement, a-t-elle déclaré.

Les 15 objectifs socio-économiques clés fixés pour 2025 ont été atteints, voire dépassés. Les fondamentaux macroéconomiques sont restés globalement stables, l’inflation maîtrisée, la croissance soutenue et les principaux équilibres économiques préservés, a-t-elle indiqué.

Photos : VNA/CVN

La croissance du PIB au quatrième trimestre 2025 est estimée à 8,46%, tandis que la croissance annuelle a atteint 8,02%. L’envergure de l’économie s’est élevée à environ 514 milliards de dollars, plaçant le Vietnam au 32e rang mondial. Le revenu par habitant s’est établi à environ 5.026 dollars, en hausse de 326 dollars par rapport à 2024, ce qui place le Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur.

Le volume total des importations et des exportations est estimé à plus de 930 milliards de dollars, en hausse de 18,2% sur un an, plaçant le Vietnam parmi les 20 premiers pays commerciaux mondiaux. Les investissements directs étrangers (IDE) décaissés ont atteint 27,62 milliards de dollars, soit une augmentation de 9%, leur plus haut niveau depuis 2021.

Ces résultats ont été salués et commentés positivement par la communauté internationale. De nombreux économistes, investisseurs étrangers et partenaires internationaux considèrent le Vietnam comme l’un des points lumineux dans un contexte économique mondial morose.

Le Fonds monétaire international (FMI) classe le Vietnam parmi les 10 économies à la croissance la plus rapide au monde. Les observateurs internationaux soulignent également la poursuite d’une expansion robuste des moteurs traditionnels de croissance tels que le commerce, l’investissement et le tourisme, ainsi que l’émergence de nouveaux moteurs comme la science et la technologie, et la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

De nouveaux modèles de développement et des perspectives de croissance se dessinent, jetant les bases de la prochaine phase de développement.

Sur cette base, la porte-parole a déclaré que le Vietnam continuera de privilégier plusieurs domaines, notamment le renforcement de ses institutions et de son cadre juridique afin de garantir transparence, cohérence et équité ; la poursuite de la réforme de l’appareil administratif de l’État ; la croissance conjuguée à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation et à la préservation des grands équilibres ; un nouveau modèle de croissance axé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; la réalisation en temps voulu des projets d’infrastructures stratégiques ; le développement des ressources humaines de haute qualité ; et l’amélioration du niveau de vie et de la protection sociale.

