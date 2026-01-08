Riz durable : une première mondiale signée le Vietnam

Le Vietnam devient le premier pays à produire et exporter du riz à faible émission de carbone à grande échelle.

>> Le Vietnam mène la révolution de l’agriculture verte

>> Le riz à faible émission du Vietnam à la conquête du marché mondial

Photo : VNA/CVN

Le secteur rizicole vietnamien enregistre une évolution notable dans l’intégration des objectifs de réduction des émissions à la production agricole, avec 71.000 tonnes de riz certifiées sous le label "Riz vietnamien vert à faible émission de carbone".

Selon les informations publiées par l’Association vietnamienne de la filière riz (VIETRISA), ce résultat témoigne des premiers efforts du Vietnam pour repositionner la chaîne de valeur du riz vers un modèle plus durable, conciliant performance économique et responsabilité environnementale.

Les variétés de riz certifiées relèvent principalement du segment haut de gamme, telles que OM18, Đài Thơm 8, ĐS1, ST25, ainsi que des variétés japonaises (Hana, Akita, Koshi) développées par Agrimex-Kitoku.

L’extension de la certification à des variétés d’origine étrangère illustre la stratégie proactive des entreprises vietnamiennes pour se positionner sur les marchés premium, où les exigences environnementales et les critères liés aux émissions de carbone deviennent des conditions d’accès de plus en plus incontournables.

Cette certification constitue le pilier central du programme "un million d’hectares", une initiative soutenue par le gouvernement visant à développer, d’ici 2030, un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le Delta du Mékong.

Exporter près de 70.000 tonnes de riz

Le label "Riz vert du Vietnam - à faibles émissions" repose sur des mécanismes de traçabilité et de contrôle des émissions de carbone. La VIETRISA délivre la certification aux produits répondant pleinement aux critères techniques du programme, sur la base d’évaluations menées par les autorités locales ou par des organisations internationales accréditées.

Photo : VNA/CVN

Le riz certifié doit préciser clairement la zone de production, la variété cultivée et la saison, tout en respectant des pratiques agricoles à faibles émissions, telles qu’une gestion raisonnée de l’eau, la réduction de l’usage des engrais chimiques et la limitation du brûlage des résidus de paille après récolte. Ces exigences visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le méthane, fortement émis par la riziculture.

Selon un représentant de la VIETRISA, l’association a, à ce jour, attribué le droit d’usage du label à huit entreprises, couvrant une superficie totale d’environ 18.000 ha. Ces entreprises exportent actuellement près de 70.000 tonnes de riz à faibles émissions, sur un ensemble d’environ 400 entreprises exportatrices de riz à l’échelle nationale.

Selon la VIETRISA, le Vietnam est aujourd’hui le premier pays au monde à mettre en œuvre la production et l’exportation de riz à faibles émissions dans le cadre d’un dispositif de certification nationale.

Hoàng Phuong/CVN