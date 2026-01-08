Le Canada renforce massivement son soutien au Vietnam

Le secrétaire d'État du Canada chargé du Développement international, Randeep Sarai, a réaffirmé l’engagement fort et durable du Canada en annonçant un financement de plus de 81 millions de dollars canadiens en faveur de projets de développement à travers le pays, lors d’une conférence de presse tenue le 8 janvier dans le cadre de sa visite au Vietnam. Ce financement soutiendra des projets clés liés à la résilience environnementale et à l’inclusion sociale, piliers de la coopération bilatérale.

Dès le début de sa visite de travail au Vietnam, marqué par une rencontre de haut niveau avec le Premier ministre Pham Minh Chinh le 6 janvier, M. Sarai a réaffirmé la volonté du Canada de devenir un partenaire de confiance pour la transition verte du Vietnam. Le 7 janvier, il s’est rendu dans la province de Lào Cai pour constater l'impact des projets de rétablissement des moyens de subsistance après le typhon Yagi, notamment auprès des producteurs de cannelle de la société Vinasamex.

Lors de la conférence de presse à Hanoï, le secrétaire d'État a réaffirmé la position du Canada comme "partenaire de premier plan" pour le Vietnam, notamment dans un contexte mondial marqué par l’instabilité. Ce nouveau financement de plus de 81 millions de dollars canadiens ne constitue pas seulement une aide, mais un investissement dans une croissance partagée.

Un rempart contre le changement climatique

Le cœur de l’annonce de M. Sarai repose sur une réponse directe aux vulnérabilités géographiques du Vietnam. Les catastrophes naturelles récentes, notamment le typhon Yagi qui a durement frappé le Nord en 2024, ont rappelé l'urgence d'une infrastructure résiliente. Lors de sa conférence de presse, le secrétaire d'État a martelé : "Le Canada investira plus de 81 millions de dollars canadiens dans 10 nouvelles initiatives. Ces projets se concentreront sur le soutien aux communautés pour qu'elles s'adaptent au changement climatique, sur l'investissement dans la conservation des forêts, et sur le rétablissement après les inondations et les glissements de terrain".

Parmi ces initiatives, le projet de 20 millions de dollars canadiens en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) se distingue par son ambition : renforcer la résilience des communautés côtières tout en restaurant la biodiversité marine. À cela s'ajoutent 10 millions de dollars canadiens pour aider les municipalités vietnamiennes à moderniser leur gestion des déchets et leurs infrastructures face aux chocs climatiques. Mais la résilience n’est pas qu’environnementale, elle est aussi institutionnelle.

L’une des annonces les plus significatives concerne le projet de "Renforcement des capacités judiciaires au Vietnam". Avec un financement allant jusqu’à 15 millions de dollars canadiens, le Canada collaborera étroitement avec la Cour populaire suprême pour moderniser la formation des juges. L'objectif est clair : garantir un accès équitable à la justice pour les groupes les plus vulnérables, un pilier essentiel pour la stabilité sociale et l'attractivité économique du pays.

Poids économique des femmes

Le Canada place l'égalité des genres au sommet de ses priorités de développement. Pour Randeep Sarai, il ne s’agit pas uniquement d’une question de droits humains, mais d’un calcul économique imparable. "Lorsque vous avez plus de femmes sur le marché du travail, votre PIB augmente. C'est une situation gagnant-gagnant. Cela nous aide, ainsi que les petites et moyennes entreprises et les agriculteurs", a-t-il expliqué.

Le secrétaire d'État canadien a insisté sur le talent entrepreneurial des Vietnamiennes, affirmant même que si l’on leur donne des outils financiers, "elles sont en réalité de bien meilleures entrepreneures que leurs homologues masculins à certains moments". Pour transformer ces mots en actions, une série de projets a été lancée. Le projet "Capacité à recevoir des investissements d'impact" (5 millions de dollars canadiens) préparera les entreprises sociales dirigées par des femmes à attirer des capitaux privés. Parallèlement, le Canada débloque 2 millions de dollars canadiens via la Banque asiatique de développement pour faciliter l'accès au crédit des PME féminines.

Lors de sa visite à Lào Cai le 7 janvier, M. Sarai a pu observer les résultats concrets de cette approche chez les producteurs de cannelle de la société Vinasamex. En intégrant les femmes des minorités ethniques dans des chaînes de valeur mondiales, ces projets ne se contentent pas de fournir une aide ponctuelle ; ils créent des revenus durables. "J'ai vu comment les partenariats aident les communautés à se reconstruire et à se développer de manière durable", a-t-il noté, visiblement impressionné par la capacité des agriculteurs locaux à "s'adapter et à exporter leurs produits vers le marché canadien".

Pacte technologique et essor commercial

L'un des axes majeurs de cette visite a été la volonté de lier plus étroitement le développement international aux opportunités commerciales. Le Vietnam n'est plus perçu comme un simple récipiendaire d'aide, mais comme un pôle d'innovation en pleine effervescence. "Le Canada est en fait très impressionné par la croissance et le succès du Vietnam au cours des dernières années", a déclaré M. Sarai, ajoutant que "nous voulons faire partie de cette stratégie de croissance à l'avenir".

Les ambitions sont chiffrées : le Canada espère doubler le commerce bilatéral au cours des cinq à dix prochaines années. Pour y parvenir, les discussions avec le Premier ministre Pham Minh Chinh ont porté sur des secteurs de pointe. Le Canada souhaite apporter son expertise technologique dans les énergies propres - notamment l'éolien et les réacteurs nucléaires de petite taille - mais aussi dans l'aérospatiale et l'exploitation des minéraux critiques, des domaines essentiels pour la souveraineté économique du Vietnam.

La stratégie canadienne repose sur un effet de levier. M. Sarai a expliqué que pour chaque dollar investi par le gouvernement, l'expertise financière canadienne permet de mobiliser trois à cinq dollars canadiens de capitaux privés. Cette approche modernisée du développement vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires et à rendre l'économie vietnamienne moins vulnérable aux chocs extérieurs. En conclusion de sa conférence de presse, Randeep Sarai a résumé l'esprit de cette nouvelle ère de coopération : "Le Vietnam est un pays hautement prioritaire. Si le Vietnam réussit, le Canada réussit aussi".

