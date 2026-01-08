Pour la première fois, le commerce Vietnam - Japon franchit le cap des 50 milliards d'USD

En 2025, les relations commerciales entre le Vietnam et le Japon ont franchi un jalon historique, le volume des échanges bilatéraux dépassant pour la première fois le seuil des 50 milliards de dollars.

Selon le Bureau commercial du Vietnam au Japon, le commerce bilatéral s’est établi à 51,43 milliards de dollars, en hausse de 11,28% par rapport à 2024. Le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 2,09 milliards de dollars, avec des exportations atteignant 26,77 milliards de dollars (+8,77%), tandis que les importations se sont élevées à 24,68 milliards de dollars (+14,13%).

Les principaux produits vietnamiens exportés vers le Japon comprennent le textile-habillement, les moyens de transport, le bois et ses produits dérivés, les produits aquatiques, la téléphonie, l’électronique, ainsi que les fruits et légumes, la noix de cajou, le poivre et le café. À l’inverse, le Japon exporte principalement vers le Vietnam des composants électroniques et des machines industrielles, ces deux catégories représentant à elles seules 54% des importations vietnamiennes. Cette structure des échanges témoigne d’une forte complémentarité stratégique et d’une intégration approfondie des deux économies au sein des chaînes de valeur mondiales.

Le conseiller commercial Ta Duc Minh souligne que cette performance exceptionnelle résulte des orientations stratégiques du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l’application rigoureuse des accords de libre-échange tels que l'accord de partenariat économique Vietnam - Japon (VJEPA), l'accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l'accord de partenariat économique régional global (RCEP). En 2025, des initiatives majeures de promotion, notamment Foodex Japan, le salon M-Tech et divers festivals à Tokyo et Kanagawa, ont facilité le réseautage direct entre les acteurs économiques.

Pour 2026, le Bureau commercial du Vietnam au Japon prévoit de renforcer son rôle de veille et de conseil stratégique afin d’anticiper et de limiter les fluctuations du marché. Les priorités porteront sur la diversification des exportations, l’intensification des activités de promotion commerciale au Japon, le renforcement de la compétitivité des entreprises vietnamiennes, le soutien à la sous-traitance industrielle, la coopération en recherche et développement entre les entreprises des deux pays ainsi que le renforcement de la coopération dans la transformation numérique, de l’économie verte et de la logistique.

