Le Premier ministre exhorte May 10 à devenir un groupe de mode international

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé jeudi 8 janvier à la compagnie générale May 10 de se transformer en un groupe de mode international, profondément intégré aux chaînes de valeur mondiales et contribuant efficacement au développement de l’industrie de la mode vietnamienne.

S’exprimant lors d’une cérémonie tenue à Hanoï pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l’entreprise, le chef du gouvernement a présenté les principales missions de May 10 afin de garantir qu’elle demeure un fleuron de l’industrie textile et de l’habillement dans la nouvelle ère de développement du Vietnam.

Il a insisté sur la nécessité pour l’entreprise d’accélérer sa transformation écologique et numérique, de s’orienter résolument vers la neutralité carbone, d’appliquer l’IA et le big data à la production, de renforcer sa position dans les chaînes de valeur mondiales en passant de la simple transformation aux modèles FOB et ODM, et de bâtir une marque mondiale représentative de l’intelligence et de la culture vietnamiennes.

Il a conseillé à May 10 de tirer pleinement parti des accords de libre-échange et de consolider le marché intérieur dans le cadre de la campagne "Le Vietnamien consomme vietnamien", tout en investissant dans les ressources humaines, en développant la culture d’entreprise et en renforçant l’influence du Parti en son sein.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les performances remarquables de l’entreprise au cours des huit dernières décennies, soulignant qu’elle a toujours fait figure de pionnière, préservant ainsi les valeurs des "soldats de l’Oncle Hô" sur le plan économique.

Depuis ses modestes débuts dans des ateliers de confection militaire au sein de la base de résistance de Viêt Bac en 1946, le parcours de huit décennies de May 10 reflète l’histoire moderne du Vietnam.

De la production en temps de guerre à la progression grâce aux réformes et à une profonde intégration internationale, la société n’a cessé de se transformer, devenant une marque leader et un symbole de l’industrie textile et de l’habillement vietnamienne.

Tout au long de son développement, May 10 a privilégié une approche centrée sur l’humain, considérant ses employés comme son atout le plus précieux. Elle a été parmi les premières à créer des crèches, un établissement d’enseignement supérieur, des centres de santé et un système de protection sociale complet, permettant ainsi à des générations d’employés de travailler sereinement et de s’engager sur le long terme.

Actuellement, May 10 emploie plus de 10.000 personnes dans sept provinces et villes. Malgré la volatilité de l’économie mondiale, l’entreprise a maintenu une croissance stable en 2025, enregistrant un chiffre d’affaires total à l’import-export de 328 millions de dollars américains, dont plus de 200 millions de dollars américains à l’export.

Ses recettes ont atteint 5.136 milliards de dôngs (195,5 millions de dollars), son bénéfice s’est élevé à 212 milliards de dôngs et le revenu mensuel moyen de ses employés a dépassé 11 millions de dôngs.

May 10 s’est vu décerner les titres de Héros du Travail dans la période de Renouveau (1998) et Héros des Forces armées populaires (2005), ainsi que de nombreuses autres distinctions prestigieuses.

L’entreprise vise un chiffre d’affaires à l’import-export d’un milliard de dollars d’ici 2030 et ambitionne de s’imposer comme un acteur majeur de la mode mondiale.

Le chef du gouvernement a passé en revue les grandes étapes du développement de May 10, rappelant la visite du Président Hô Chi Minh à l’entreprise en janvier 1959, où il avait insisté sur l’importance d’une approche rigoureuse, de pratiques de production économes et d’un attachement aux valeurs qui ont façonné la culture unique de May 10, fondée sur l’économie, la créativité et la discipline.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, d’un pays pauvre, le Vietnam est devenu un exportateur mondial de premier plan dans de nombreux secteurs, avec un volume d’échanges commerciaux record de plus de 930 milliards de dollars.

L’industrie du textile et de l’habillement demeure un pilier essentiel, avec des exportations s’élevant à 46 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les trois premiers exportateurs mondiaux. May 10 a contribué pour une part importante à ces succès, a-t-il affirmé.

Il a salué la résilience de May 10 en 2025, avec une croissance des bénéfices à deux chiffres malgré les difficultés du marché. Il a également salué sa flexibilité stratégique pour exploiter le marché intérieur lorsque les exportations ont rencontré des difficultés.

Mettant en avant May 10 comme un modèle d’entreprise visionnaire et socialement responsable, il a souligné son système de protection sociale exemplaire, comprenant notamment la garde d’enfants dès l’âge de six mois, le soutien scolaire pour les enfants des employés et des services de santé sur place.

May 10 a également été saluée comme pionnière de la double transformation verte et numérique. Les investissements dans la traçabilité, les énergies propres, l’intelligence artificielle et les usines vertes ont permis d’accroître la productivité du travail de 52%, de réduire les coûts et de répondre aux normes rigoureuses des marchés de l’UE et des États-Unis, a-t-il noté.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l’Ordre du Travail de première classe à May 10 et des Ordres du Travail de troisième classe à des particuliers exemplaires de l’entreprise.

