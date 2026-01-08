Vietjet : voyagez en Asie du Nord-Est avec des vols directs et des réductions jusqu'à 20%

Le 7 janvier, dans la mégapole du Sud, afin de répondre à la demande de voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire (année du Serpent) et du début d'année 2026, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet propose une promotion avec des réductions allant jusqu'à 20 % sur les tarifs Deluxe du 8 au 10 janvier 2026 (GMT+7).

Photo : VJ/CVN

Cette offre est valable sur les vols reliant le Vietnam à la Chine, Hong Kong (Chine), la République de Corée, le Japon et Taïwan (Chine).

Ainsi, du 8 janvier 2026 à 00h00 au 10 janvier 2026 à 23h00 (GMT+7), les passagers réservant des billets en classe Deluxe et saisissant le code DELUXE20 sur le site internet: www.vietjetair.com ou l'application mobile Vietjet Air bénéficieront d'une réduction de 20% (hors taxes et frais) sur les vols vers l'Asie du Nord-Est. L’horaire de ces vols est flexible entre le 15 janvier et le 31 mars 2026 (les dates varient selon l'itinéraire).

Les voyages de début d'année connaissent un essor important en Asie du Nord-Est, où chaque destination offre un charme unique et captivant. De la Chine et de Hong Kong, avec leur dynamisme, leurs marchés nocturnes animés et leurs festivals traditionnels distinctifs, à la République de Corée et son hiver romantique, ainsi que sa cuisine unique. Le Japon est quant à lui réputé pour sa saison des cerisiers en fleurs et sa riche identité culturelle. Toutes ces destinations composent un voyage complet et inspirant pour commencer le Nouvel An 2026.

Photo: VJ/CVN

Avec Vietjet, les passagers peuvent savourer des plats vietnamiens authentiques, chauds et savoureux, comme le Pho Thin, le bánh mì et le café au lait glacé, ainsi qu'une cuisine internationale raffinée servie par un équipage professionnel et attentionné à bord d'avions modernes et économes en carburant. De nombreuses activités culturelles attendent également les clients à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN