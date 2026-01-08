Le Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam dévoilé

La société par actions Vietnam Report, en collaboration avec le journal en ligne VietNamNet, a annoncé le 8 janvier le classement des 500 plus grandes entreprises du Vietnam (VNR500).

Photo : VNA/CVN

Les 100 entreprises les plus innovantes du Vietnam (VNR Future 100), ainsi que les 10 et 5 entreprises les plus réputées dans les secteurs pharmaceutiques, des équipements médicaux et de la santé, de la logistique, du tourisme et de l'alimentation animale pour l'année 2025, ont également été annoncés lors de la cérémonie qui s'est tenue à Hanoï.

S'exprimant au nom des organisateurs, Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, a déclaré qu'après 19 ans de publication annuelle, le classement VNR500 continue de s'affirmer comme une référence fiable reflétant l'envergure, la capacité opérationnelle et la résilience du monde des affaires vietnamien, tout en promouvant l'esprit d'adaptabilité et l'ambition d'intégration mondiale des entreprises.

Le classement de cette année met en lumière les entreprises qui ont contribué de manière significative à la reprise économique et au maintien de la dynamique de croissance, faisant preuve de solides compétences internes, d'une gouvernance efficace et d'un esprit pionnier dans cette nouvelle phase de développement, a-t-il déclaré.

Il convient de noter que le Top 50 des entreprises les plus performantes du Vietnam regroupe des sociétés ayant réalisé d'excellentes performances en termes de chiffre d'affaires tout en maintenant une efficacité opérationnelle stable et durable au cours de la période 2024-2025, a ajouté Vu Dang Vinh.

Selon Vu Dang Vinh, 68% des entreprises figurant dans le classement VNR500 de 2025 ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires, passant de 4,74 quadrillions de dongs (180,6 milliards de dollars) en 2022 à 5,57 quadrillions de dongs en 2025. Le secteur industriel et de la construction demeure le principal moteur de ce classement.

L'un des moments forts du programme de cette année a été la toute première annonce du VNR Future 100. S'appuyant sur les données et la méthodologie d'évaluation du VNR500, ce nouveau classement élargit son champ d'action pour évaluer la préparation à l'avenir et l'impact social, récompensant ainsi les entreprises dotées d'un esprit novateur, d'une gouvernance moderne, de stratégies de développement durable et contribuant positivement à la société.

Par ailleurs, les classements des 10 et 5 entreprises les plus réputées ont continué de distinguer les entreprises leaders des secteurs économiques clés, notamment l'industrie pharmaceutique, les équipements médicaux et la santé, la logistique, le tourisme et l'alimentation animale.

Vu Dang Vinh a souligné que les entreprises honorées cette année se distinguent non seulement par leur solidité financière, leur efficacité opérationnelle et leur réputation médiatique, mais aussi par leur rôle pionnier dans des modèles de croissance durables, sûrs et innovants. Elles incarnent l'esprit d'innovation des entreprises vietnamiennes et confirment la présence croissante des marques vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

L'événement s'est conclu par la reconnaissance officielle des entreprises figurant au palmarès VNR500, VNR Future 100 et des 10 et 5 entreprises les plus réputées dans les secteurs clés à l'horizon 2025.

VNA/CVN