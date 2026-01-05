La mégapole du Sud poursuit ses activités contre la pêche INN

Hô Chi Minh-Ville considère la communication et la sensibilisation comme une solution de fond et de long terme, plaçant les pêcheurs au cœur de l’action et valorisant le rôle central des garde-frontières dans la gestion et le contrôle des activités de pêche. Cette approche s’inscrit dans l’objectif prioritaire de lever le "carton jaune" INN et de promouvoir un développement halieutique durable et responsable.

Sur le terrain, au port d’ancrage de la commune de Cần Giờ, les actions de sensibilisation sont menées de manière concrète et régulière. Le commandant Trịnh Hữu Hùng, chef adjoint du poste de garde-frontières de Cần Thạnh, accompagné de ses hommes, se rend directement à bord des navires pour informer les pêcheurs des dispositions juridiques relatives à l’exploitation halieutique. Les échanges portent notamment sur les infractions INN, leurs conséquences graves pour l’économie nationale, la crédibilité internationale du pays ainsi que pour les moyens de subsistance à long terme des communautés de pêcheurs.

Ces actions sont saluées par les pêcheurs eux-mêmes. Võ Văn Hải, domicilié dans la commune de Cần Giờ, souligne que des présentations claires, appuyées par des exemples concrets issus de la réalité et des échanges interactifs, permettent aux pêcheurs de mieux comprendre leurs responsabilités lorsqu’ils prennent la mer, telles que la tenue du journal de pêche ou l’activation des dispositifs de surveillance du trajet. Cette démarche contribue à renforcer la conscience du respect de la loi et à mobiliser les pêcheurs aux côtés des garde-frontières dans les efforts visant à lever le "carton jaune" INN.

Le contenu de la sensibilisation met l’accent sur le respect strict de la réglementation, notamment l’interdiction d’empiéter sur les eaux étrangères, de désactiver les dispositifs de surveillance ou de pratiquer la pêche illégale. Il vise également à clarifier les bénéfices à long terme du respect de la loi, de la protection des ressources halieutiques et de la préservation de moyens de subsistance durables. Ces actions sont déployées de manière coordonnée à travers les médias de proximité, les réseaux sociaux et des activités de contrôle et de surveillance sur le terrain.

Aucun navire de pêche n’a été intercepté

Grâce à cette approche globale et cohérente, le nombre d’infractions INN commises par les navires de pêche de Hô Chi Minh-Ville a nettement diminué ces dernières années. Depuis le début de l’année 2025, aucun navire de pêche de la ville n’a été intercepté par des autorités étrangères dans les zones maritimes placées sous la surveillance de la Commission européenne, témoignant de l’efficacité des mesures mises en œuvre.

La ville poursuit avec constance l’objectif de développer un secteur halieutique durable, étroitement associé à la protection de la souveraineté maritime et insulaire, ainsi qu’à la préservation des intérêts à long terme de la communauté des pêcheurs. Dans cette démarche, les responsabilités sont clairement définies et attribuées à chaque niveau et à chaque secteur, avec une attention particulière portée au rôle et à la responsabilité des dirigeants, afin d’assurer une gestion rigoureuse, cohérente et sans faille.

Selon les statistiques les plus récentes, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement plus de 4.400 navires de pêche. Parmi ceux-ci, 95,6% ont été dotés d’une licence d’exploitation halieutique valide, tandis que les 4,4% restants ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’octroi ou au renouvellement de cette autorisation. À noter que plus de 50 % de la flotte de pêche de la ville pratique la pêche hauturière, un segment considéré comme présentant un risque élevé de violations de la pêche INN s’il n’est pas soumis à un encadrement strict et permanent.

Selon le général de division Trần Thanh Đức, commandant adjoint du Commandement de Hô Chi Minh-Ville, la prévention et la lutte contre la pêche INN "demeurent des priorités majeures dans la période à venir". À cette fin, les forces concernées coordonnent de manière proactive avec les ministères et services compétents afin de conseiller le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville dans la mise en œuvre de mesures synchronisées, pragmatiques et adaptées à la réalité locale.

Sur le plan opérationnel, les procédures de délivrance des licences, de mise à jour des informations relatives aux navires de pêche et de traitement des pertes de connexion des dispositifs de surveillance du trajet sont appliquées dans le strict respect des règles et des délais. Tous les navires doivent être immatriculés, inspectés et autorisés conformément à la réglementation en vigueur, équipés de dispositifs de surveillance fonctionnels, soumis à un contrôle rigoureux des entrées et sorties des ports, et faire l’objet d’une mise à jour complète des données sur le système national.

Pour les navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, les collectivités locales procèdent à un recensement détaillé, incluant l’enregistrement des coordonnées, des images et des lieux de mouillage, afin d’en assurer la gestion et le zonage. Parallèlement, la ville renforce sa coordination avec les forces compétentes hors territoire pour contrôler les listes de navires radiés, en veillant fermement à l’élimination de tout "navire fantôme".

Truong Giang/CVN