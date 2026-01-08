Agriculture

Dak Lak intensifie la lutte contre la pêche INN

Conformément aux directives du gouvernement et du Comité national de pilotage pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dak Lak a déployé, ces derniers temps, de manière synchronisée et résolue, de nombreuses mesures, obtenant des résultats importants et contribuant, avec l’ensemble du pays, aux efforts visant à lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE).

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Thiên Van, a affirmé que, dans la période à venir, la province de Dak Lak continuera à appliquer strictement les directives des autorités centrales, à assurer une gestion efficace de 100% de la flotte de pêche, à surveiller étroitement les activités d’exploitation, en particulier celles des navires opérant au large et à proximité des limites autorisées, à sanctionner sévèrement toute infraction liée à la pêche INN, et à garantir que 100% des lots de produits aquatiques exportés disposent d’une origine légale et transparente.

L’ensemble du système politique de la province de Dak Lak s’engage, d’un même élan, à déployer tous les efforts nécessaires pour contribuer, avec le pays tout entier, à la levée rapide du "carton jaune" de la CE, conformément à l’Avis N° 718/TB-VPCP du 26 décembre 2025 du Bureau du gouvernement, portant sur les conclusions du vice-Premier ministre Trân Hông Hà lors de la 27ᵉ réunion du Comité national de pilotage contre la pêche INN, demandant aux localités de faire rapport sur la mise en œuvre des mesures, notamment le traitement des cas de perte de connexion du système de surveillance des navires (VMS) ou de dépassement des limites autorisées.

La province se concentre sur la mise en œuvre efficace de quatre groupes de missions prioritaires portant sur la sanction des infractions administratives dans le domaine de la pêche, la gestion rigoureuse des navires de pêche dits "trois sans" -sans immatriculation, sans inspection technique et sans licence - ainsi que des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, le traitement des navires et des individus commettant des infractions graves, y compris par des poursuites pénales, et le contrôle ainsi que la prévention des fraudes commerciales dans les lots de produits aquatiques exportés vers l’Europe.

À ce jour, la province compte 2.565 navires de pêche, tous intégralement mis à jour dans le Système national de base de données des pêches VnFishbase. L’immatriculation, l’inspection et la délivrance des licences de pêche sont réalisées conformément à la réglementation. Il ne reste actuellement que 13 navires sans licence valide, pour des raisons objectives telles que l’exécution de peines judiciaires, des accidents en mer, des travaux de transformation ou les impacts de tempêtes et d’inondations. Ces navires ont tous été recensés, placés sous la surveillance étroite des autorités locales, maintenus à quai et interdits de toute activité de pêche.

Concernant les navires "trois sans", la province a délivré 1.113 certificats d’immatriculation sur 1.114, soit un taux de 99,9%. Un seul navire, gravement endommagé et coulé, n’est plus en état de fonctionner et fait l’objet d’une gestion particulièrement stricte.

Parallèlement, la radiation des navires de pêche est menée avec sérieux. Sur la période 2024-2025, la province a radié 663 navires pour cause de détérioration, de démantèlement, de naufrage, de vente hors province ou de disparition. Les listes de radiation sont publiées publiquement dans la base de données nationale des pêches et notifiées aux localités et aux unités concernées dans tout le pays afin d’assurer une coordination efficace du contrôle.

En parallèle des efforts de gestion, la province de Dak Lak a renforcé les inspections et la répression sévère des infractions administratives dans le secteur de la pêche. Du 1ᵉʳ janvier 2024 au 30 décembre 2025, les forces compétentes ont sanctionné 114 cas d’infraction, pour un montant total de plus de 1,53 milliard de dôngs. Parmi ceux-ci, 25 cas concernaient le système de surveillance des navires (VMS), avec des amendes totalisant 606 millions de dôngs.

Les infractions les plus fréquemment constatées et sanctionnées comprennent l’absence du numéro d’immatriculation du navire, l’insuffisance d’équipements de sécurité, l’absence de certificats de capitaine ou de chef mécanicien, l’utilisation de navires non immatriculés ou non inspectés, ou avec des documents périmés, le non-dépôt des journaux de pêche, le non-accostage dans les ports désignés, la détention et l’utilisation d’engins de pêche interdits, l’usage de décharges électriques, ainsi que la pêche hors zone ou hors itinéraire autorisés.

Pour les cas présentant des signes de violation liés à la perte de connexion VMS ou au dépassement des limites autorisées, la province a procédé à un examen et à une classification exhaustifs. Dak Lak a identifié 315 cas présentant des indices d’infraction administrative liés à la perte de connexion VMS ou au franchissement des limites maritimes. Parmi eux, 25 cas ont été sanctionnés pour perte de connexion VMS en mer pendant plus de six heures, tandis que 290 dossiers ont été classés sans suite en raison de causes objectives et de force majeure telles que des défaillances techniques, de mauvaises conditions météorologiques, des pannes mécaniques ou des accidents en mer.

De 2019 à avril 2025, la province de Phu Yên (ancienne), aujourd’hui intégrée à la province de Dak Lak, n’a enregistré aucun navire de pêche ayant violé les eaux étrangères et ayant été arrêté ou faisant l’objet de poursuites pénales, ni d’autres infractions graves de pêche INN nécessitant des poursuites pénales sur le territoire national. Toutefois, en mai 2025, le navire de pêche PY 96896 TS, avec cinq pêcheurs à bord, a été intercepté par les autorités philippines et sanctionné administrativement pour pêche illégale dans les eaux des Philippines.

Les autorités provinciales ont convenu d’examiner l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre du capitaine du navire PY 96896 TS pour violation des eaux étrangères. Le dossier a été transmis à la police provinciale pour enquête, vérification et traitement pénal, illustrant une position ferme de tolérance zéro, sans complaisance ni protection des infractions liées à la pêche INN.

Selon le Comité populaire provincial de Dak Lak, le contrôle et la certification de l’origine des produits aquatiques pêchés à des fins d’exportation, en particulier vers le marché européen, constituent une priorité majeure. Actuellement, la province dispose de quatre ports de pêche répondant aux conditions requises pour la certification de l’origine des produits aquatiques issus de la pêche hauturière.

En 2025, plus de 11.800 mouvements de navires de pêche ont été enregistrés à l’entrée et à la sortie des ports via le logiciel eCDT, avec un volume déclaré dépassant 11.200 tonnes. La province a délivré 140 attestations d’origine (SC) et 114 certificats (CC), dont la majorité est destinée à l’exportation vers le marché de l’Union européenne.

Depuis 2024 jusqu’à présent, aucun lot de produits aquatiques de la province n’a enfreint les réglementations relatives à la traçabilité ni n’a été impliqué dans des fraudes commerciales lors de l’exportation vers l’Europe. Néanmoins, conformément aux directives du Gouvernement, la province continue de coopérer avec les autorités compétentes pour enquêter et examiner les dossiers relatifs à la certification de l’origine des produits aquatiques des périodes antérieures, afin d’assurer un traitement rigoureux de toute infraction éventuelle.

Quang Châu/CVN