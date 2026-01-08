Promouvoir la gestion et le développement des produits phytosanitaires biologiques

Le Département de la production végétale et de la protection des végétaux relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a organisé le 8 janvier à Hanoï une conférence internationale consacrée à la gestion et à l’enregistrement des pesticides biologiques.

>> L’agriculture biologique hisse le pavillon vietnamien au Biofach 2025 en Allemagne

>> Vietnam - États-Unis : coopération dans la réponse aux incidents chimiques et biologiques

>> Renforcer les capacités de réponse aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

L'événement s’est tenu en collaboration avec le Groupe de travail de l’ASEAN sur l'efficacité biologique (ABETF) et CropLife Asie.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Quang Hiêu, chef adjoint dudit Département, l'agriculture vietnamienne s'engage résolument dans une voie plus sûre et durable. "Les pesticides biologiques constituent l'une des solutions clés pour réduire la dépendance aux produits chimiques, soutenir la Gestion intégrée des ravageurs (GIR) et promouvoir l'agriculture biologique", a-t-il affirmé.

Cette volonté politique se traduit déjà dans les chiffres. Selon la récente circulaire N°75/2025/TT-BNNMT, les substances actives d’origine biologique représentent désormais 37,29% des produits phytosanitaires autorisés au Vietnam, confirmant une tendance à la hausse de l’innovation dans ce secteur.

Le Dr Tan Siang Hee, directeur exécutif de CropLife Asie, a souligné que face au changement climatique et à la pression croissante des ravageurs, les biopesticides viennent enrichir la "boîte à outils" des agriculteurs. L’objectif n’est pas de remplacer totalement les solutions existantes, mais de créer un système de gestion moderne et scientifique, permettant aux produits phytosanitaires chimiques et biologiques de coexister et de jouer des rôles complémentaires.

Les experts présents à la conférence ont partagé les expériences de gestion de l’Union européenne, des États-Unis, du Brésil, du Japon et de la République de Corée. Les discussions ont porté sur des points techniques cruciaux tels que la classification des produits biologiques, les exigences relatives aux données d'homologation et aux essais au champ, la gestion des résidus et évaluation des risques biologiques.

En amont de cette conférence, les 6 et 7 janvier 2026, l'ABETF et CropLife Asie ont lancé le Cadre de gestion des pesticides biologiques de l'ASEAN. Une feuille de route pour la période 2026-2028 a été établie, visant à réduire les barrières techniques et à faciliter l'accès des agriculteurs d'Asie du Sud-Est à des solutions de protection des cultures plus respectueuses de l'écosystème.

Pour le Vietnam, ces échanges constituent une base de référence essentielle pour parfaire son cadre juridique et concrétiser le "Projet de développement de la production et de l'utilisation des pesticides biologiques d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2050.

VNA/CVN