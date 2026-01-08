Les recettes des assurances atteignent 9 milliards de dollars en 2025

Le total des recettes issues des primes d’assurance sur le marché est estimé à 237,2 billions de dôngs (9,1 milliards de dollars) l’année dernière, soit une hausse de 4% par rapport à l’année précédente.

>> Normaliser le système d’assurance qualité dans les stations de conditionnement de fruits

>> Approuver la Loi révisée sur la planification et celle sur l'assurance-dépôts

>> Adopter les réformes clés pour un marché de l’assurance sûr et durable

Photo : MIC/CVN

Les primes d’assurance-vie sont estimées à 148,8 billions de dôngs, en hausse de 0,5%, tandis que les primes d’assurance non-vie devraient atteindre 88,4 billions de dôngs, soit une augmentation de 10,3%.

Le marché des assurances poursuit sa croissance soutenue, selon l’Office national des statistiques (ONS). Les recettes des primes d’assurance au quatrième trimestre de l’année dernière devraient avoir bondi de 4,5% par rapport à la même période de l’année précédente, avec une hausse de 1,1% pour les primes d’assurance-vie et de 11,1% pour les primes d’assurance non-vie.

Le montant total des prestations d’assurance versées devrait atteindre 91,8 billions de dôngs à la fin de l’année dernière, soit une croissance de 13,5% par rapport à 2024.

Le montant total réinvesti dans l’économie devrait s’élever à près de 959 billions de dôngs, en hausse de 10,3%.

L’actif total du marché de l’assurance est estimé à 1,1 billiard de dôngs, en progression de 8,6%, tandis que les réserves totales d’assurance devraient augmenter de 8,8% et les fonds propres totaux des compagnies d’assurance de 3,8%.

Le Vietnam compte actuellement 86 compagnies d’assurance opérant dans les secteurs de l’assurance-vie et de l’assurance non-vie.

D’après les données de l’Association vietnamienne des assurances, dans le secteur de l’assurance non-vie, l’assurance maladie a généré le plus important chiffre d’affaires au cours des neuf premiers mois 2025, suivie par l’assurance habitation, l’assurance construction, l’assurance automobile, l’assurance maritime et les autres types d’assurance.

Dans le secteur de l’assurance-vie, le total des primes d’assurance-vie pour les neuf premiers mois 2025 est estimé à 105,8 billions de dôngs, soit une baisse de 0,65% par rapport à la même période de l’année précédente.

VNA/CVN