Vers le développement d'un secteur de la pêche responsable

Aux côtés des autres localités côtières du pays, les provinces de Dông Thap, Vinh Long et Tây Ninh redoublent d’efforts pour faire lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE) à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Des solutions coordonnées et résolues ont permis d’enregistrer des évolutions positives, illustrant la détermination des autorités locales et l’efficacité accrue des activités de pêche, conformes aux normes nationales et internationales.

Mobilisation de toutes les forces

La province de Dông Thap dispose d’une flotte opérant principalement dans les zones de Ba Dông, Vung Tàu et Nam Côn Son, dont près de 60% de navires de forte puissance capables d’exploiter des zones de pêche lointaines. À ce jour, 1.291 navires y sont autorisés, équipés de dispositifs de surveillance du parcours (VMS) et intégralement enregistrés dans le système de données.

Dans l’optique d’une pêche responsable et durable, Dông Thap a mobilisé l’ensemble du système politique afin de renforcer la sensibilisation et l’encadrement des pêcheurs sur le respect des règles de la pêche légale. Conformément à la Loi sur la pêche de 2017, les autorités locales ont intensifié les actions de communication auprès de 9.838 marins opérant directement en mer pour prévenir toute infraction.

Selon Hà Trân Phuong Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Gia Thuân, province de Dông Thap, la priorité est donnée à une communication intensive et multicanale : radios locales, réseaux sociaux, pages Facebook… diffusent régulièrement des informations sur la réglementation et les pratiques de pêche légale.

À Vinh Long, 100% des navires de pêche sont enregistrés et mis à jour dans la base nationale des pêches (Vnfishbase), sans cas de navires non conformes. D’après Nguyên Van Buoi, vice-directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, la prévention de la pêche INN a connu des avancées notables grâce à un déploiement synchronisé des mesures de gestion, de contrôle et d’application de la loi, combiné à une communication renforcée.

Les forces de la Garde-frontière de Vinh Long ont multiplié leurs actions à travers des modèles de mobilisation communautaire tels que les "groupes de bateaux sûrs", les "équipes de conseil aux marins"…, contribuant à une meilleure compréhension des règles et des enjeux liés à la protection de la souveraineté maritime.

Parallèlement, le commandement de la Garde-frontière provinciale a demandé aux postes frontaliers d’organiser régulièrement des rencontres et des dialogues directs avec les pêcheurs afin de les guider dans l’application correcte des réglementations relatives à l’enregistrement et à l’inspection des navires, à la délivrance des licences de pêche, à l’installation et au maintien en fonctionnement stable des dispositifs de surveillance du parcours (VMS), au respect strict des procédures d’entrée et de sortie des ports. Les cas de violations intentionnelles font l’objet de sanctions rigoureuses afin d’assurer un effet dissuasif.

De son côté, la province de Tây Ninh met en œuvre des politiques de soutien destinées à aider les pêcheurs à moderniser ou remplacer les équipements de surveillance des navires. En outre, les services et collectivités locales poursuivent le renforcement des actions de communication et de vulgarisation de la législation relative à la pêche INN, en vue d’améliorer la sensibilisation et le respect des règles par les armateurs et capitaines de pêche.

Renforcement de l’efficacité de la gestion

Pour améliorer le contrôle des navires, Dông Thap a mis en place des inspections conjointes ciblant les bateaux perdant le signal VMS en mer.

Selon Lê Hà Luân, directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, la province poursuit la mise en œuvre stricte de mesures urgentes et prioritaires afin de lutter contre la pêche INN et de lever l’avertissement européen.

Parallèlement, les autorités poursuivent la mise en œuvre efficace du mécanisme de coordination en matière de surveillance des parcours, afin de prévenir toute activité de pêche illégale dans les eaux étrangères. La permanence du suivi et de la supervision est assurée, avec des mesures strictes appliquées aux navires perdant la connexion, franchissant les limites autorisées ou dont le signal demeure interrompu pendant plus de dix jours.

Les autorités locales veillent également à la traçabilité électronique des produits de la mer (eCDT), garantissant la transparence et la légalité des produits destinés à l’exportation. Tous les navires sortant ou entrant au port, ainsi que les entreprises de collecte de produits, doivent impérativement actualiser leurs données sur la plateforme dédiée.

Dans les temps à venir, Dông Thap mettra en œuvre des missions et des solutions urgentes et prioritaires visant à lutter contre la pêche INN. La province s’attachera notamment à renforcer l’enregistrement et l’inspection des navires de pêche, à délivrer les licences d’exploitation dans le respect des quotas fixés, à accorder les certificats attestant des conditions de sécurité sanitaire des aliments des navires, ainsi qu’à assurer la mise à jour complète et régulière des données de la flotte de pêche sur le système VN-Fishbase.

À Vinh Long, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Quynh Thiên, a souligné la poursuite d’une coordination étroite entre services et localités, avec une répartition claire des responsabilités afin de maintenir une mobilisation globale et soutenue contre la pêche INN.

Par ailleurs, la province continue de renforcer la gestion de sa flotte de pêche. Les forces compétentes procèdent régulièrement à des contrôles et à un suivi étroit, tout en mobilisant les armateurs afin qu’ils complètent pleinement les dossiers et procédures requis. La surveillance des mouvements d’entrée et de sortie des navires est intensifiée dans les ports de pêche et aux postes de contrôle de la Garde-frontière, avec une détermination à exclure toute embarcation ne remplissant pas les conditions légales de l’activité de pêche. Dans le même temps, la qualité des permanences et du suivi des navires via le système de surveillance du parcours (VMS) est continuellement améliorée.

Malgré les résultats obtenus, la lutte contre la pêche INN dans la province de Vinh Long demeure confrontée à plusieurs difficultés et contraintes. Parmi celles-ci figurent notamment la perte du signal des dispositifs de surveillance du parcours (VMS) de certains navires en mer, ainsi que le fait que de nombreux bateaux immatriculés dans la province opèrent, accostent et débarquent leurs captures dans d’autres localités, principalement dans la province de Cà Mau.

Afin de remédier à ces insuffisances, le Comité populaire provincial a chargé le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement de renforcer les permanences et le contrôle strict des activités des navires de pêche via le système de surveillance du parcours. Des rappels et avertissements rapides sont également adressés aux cas de perte de connexion VMS, afin de garantir que les armateurs et capitaines respectent rigoureusement les dispositions légales en vigueur.

Selon Nguyên Minh Lâm, vice-président du Comité populaire de Tây Ninh, les infractions telles que la perte de signal VMS ou le dépassement des limites maritimes feront l’objet de sanctions strictes.

Malgré les progrès réalisés, certaines difficultés persistent, notamment la perte intermittente de signal VMS et le fait que des navires immatriculés à Tây Ninh opèrent et débarquent leurs prises dans d’autres provinces. Pour y remédier, les autorités locales ont intensifié la surveillance en temps réel et les rappels à l’ordre, afin d’assurer le respect strict de la législation et de consolider les acquis dans la lutte contre la pêche INN.

