Le Vietnam dépasse son objectif de 3.000 km d'autoroutes grâce à un leadership fort

L'engagement résolu du gouvernement, du Premier ministre, des vice-Premiers ministres et de l'ensemble du système politique a été le facteur clé qui a permis au Vietnam de dépasser son objectif de 3.000 km d'autoroutes pour la période 2021-2025, selon Nguyên Tri Duc, chef de cabinet du ministère de la Construction.

Lors du point de presse périodique du gouvernement, le 8 janvier, Nguyên Tri Duc a déclaré qu'à la fin de 2025, 3.345 km de routes principales avaient été mises en service ou techniquement ouvertes à la circulation, ainsi que 458 km d'échangeurs et de routes de raccordement. Le réseau total s'élève ainsi à 3.803 km, dépassant largement l'objectif de 3.000 km. Il convient de noter que l'autoroute Nord-Sud reliant Cao Bang à Cà Mau est achevée et techniquement ouverte.

Au cours de la période considérée, le Parti, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont alloué des ressources considérables aux infrastructures de transport, tous modes confondus: route, air, rail, voie maritime et voies navigables intérieures. Le Gouvernement a également promulgué un ensemble complet de résolutions et de programmes d'action, fixant l'objectif de 3.000 km d'ici fin 2025.

En 2020, le Vietnam ne comptait que 1.163 km d'autoroutes en service. Nguyên Tri Duc a souligné que la réalisation d'au moins 1.837 km supplémentaires en cinq ans constituait un défi majeur, d'autant plus que les obstacles institutionnels persistaient.

Pour surmonter ces obstacles, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont mis en place divers mécanismes spécifiques, notamment la mise en œuvre parallèle des procédures administratives, la désignation des autorités locales comme maîtres d'ouvrage, l'autorisation de nommer directement les entreprises, l'attribution directe des mines de matériaux aux entreprises et l'augmentation des capacités d'extraction afin de garantir l'avancement des travaux.

Un autre facteur déterminant, selon Nguyên Tri Duc, a été la cohérence des directives du niveau central au niveau local. Le Premier ministre a mis en place sept groupes de travail, dirigés par des vice-Premiers ministres, chargés de réaliser des inspections sur le terrain, de résoudre les difficultés et d'accélérer la mise en œuvre. Le lancement de la "campagne d'émulation de 500 jours" a constitué à la fois une directive claire du chef du gouvernement et une forte source de motivation pour les investisseurs et les entreprises de construction afin d'atteindre l'objectif fixé.

Nguyên Tri Duc a insisté sur les enseignements tirés de cette mise en œuvre, soulignant la nécessité de prioriser les ressources, en privilégiant les grands projets d'infrastructure d'importance nationale qui génèrent d'importantes retombées et renforcent la connectivité régionale, tels que l'autoroute Nord-Sud et les grands axes est-ouest. Il a également insisté sur la nécessité d'affiner les institutions et les politiques afin de lever les obstacles, tout en renforçant la décentralisation et la délégation de pouvoirs, ainsi que les capacités et la responsabilité des collectivités locales.

Il a par ailleurs souligné l'importance de mobiliser l'unité nationale et le consensus public. L'attribution claire des responsabilités, des échéanciers et des résultats attendus, le travail en continu sur les chantiers, le recours accru aux sciences et aux technologies pour accroître la productivité et réduire les coûts, et un fort soutien de la population ont tous contribué à accélérer les progrès, a-t-il déclaré.

