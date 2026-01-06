Le vice-PM Trân Hông Hà exige la généralisation du journal de pêche électronique

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé, le 6 janvier à Hanoi, la 29 e réunion du Comité de pilotage national sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a ordonné l'achèvement rapide du cadre juridique pour passer obligatoirement au journal de pêche électronique.

Lors de la réunion, Trân Hông Hà a salué les efforts soutenus du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, des ministères concernés et des provinces côtières dans la mise en œuvre des tâches confiées par le Premier ministre. Il a souligné que le Vietnam avait finalisé et transmis à la Commission européenne (CE) un dossier de rapport détaillé sur la lutte contre la pêche INN.

Le vice-Premier ministre a demandé aux agences compétentes de poursuivre la mise à jour régulière et rigoureuse des données, afin de refléter clairement les progrès et les résultats obtenus, en évitant la répétition d’anciennes informations. Les rapports doivent mettre en évidence les évolutions concrètes, notamment les périodes sans violation de la part des navires vietnamiens dans les eaux étrangères, un point suivi de près par la CE.

En ce qui concerne la transition vers le journal de pêche électronique, Trân Hông Hà a exigé que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement publie, dès janvier 2026, une circulaire encadrant ce changement. Dans un premier temps, les navires de pêche seront autorisés à utiliser simultanément le journal papier et le journal électronique. Après un délai de 45 jours, l’utilisation du journal électronique deviendra obligatoire.

Il a également insisté sur la nécessité de définir clairement les responsabilités juridiques dans la gestion des navires de pêche, notamment ceux dont l’immatriculation a été retirée ou annulée.

En conclusion, le vice-Premier ministre a demandé un rapport complet sur les progrès réalisés dès la semaine prochaine, afin de démontrer les changements concrets du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN.

