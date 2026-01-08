Quatre foires nationales d’envergure programmées en 2026

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a récemment soumis au vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, président du Comité de pilotage des foires nationales, une proposition concernant l’organisation de quatre foires nationales d’envergure prévues en 2026.

Ce projet, élaboré conformément aux directives du Premier ministre Pham Minh Chinh, a fait l'objet d'une large consultation auprès des ministères, des organes ministériels, des instances gouvernementales et des autorités locales afin de garantir une coordination optimale.

Photo : VNA/CVN

Pour l’année 2026, le ministère de l'Industrie et du Commerce propose au gouvernement de lui confier la mission d’organiser, en coordination avec divers ministères, secteurs et localités, quatre manifestations d'envergure nationale.

Ce programme débutera par la 2e Foire nationale - Printemps 2026, suivie de la 3e Foire nationale, comprenant une exposition internationale spécialisée dans les domaines de la construction, des matériaux de construction, des transports, de l’immobilier, des machines et équipements industriels, ainsi que de la décoration intérieure et extérieure ; de la 4e Foire nationale - Été 2026 ; et de la 5e Foire nationale - Automne 2026.

Ces événements se tiendront au complexe d'exposition Kim Quy, au Vietnam Exposition Center (VEC), à Hanoï, qui dispose d’une surface couverte de plus de 100.000 m², répartie en dix pavillons, complétée par de vastes espaces extérieurs.

Dans le détail, la Foire nationale - Printemps 2026 se tiendra du 4 au 8 février et mettra l'accent sur les chaînes de valeur du textile, de la chaussure, de l'ameublement et de l'artisanat.

En mars, la 3e Foire nationale sera dédiée au secteur de la construction, notamment aux matériaux de construction, aux machines industrielles, à l’architecture, ainsi qu’à la décoration intérieure et extérieure.

Le rendez-vous estival de juin se concentrera sur l'industrie agroalimentaire, tandis que la Foire nationale - Automne 2026, prévue en octobre, abordera des thématiques de pointe telles que l'électronique, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la logistique, les infrastructures industrielles et les énergies propres.

Chaque édition intégrera des espaces de promotion régionale, avec une mise en lumière spécifique d'une localité thématique - Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho ou Dà Nang - afin de présenter les richesses locales en lien avec les secteurs exposés.

Plus particulièrement, la 2e Foire nationale - Printemps 2026, placée sous le thème "Connexion de la prospérité - Printemps radieux", sera structurée autour de dix zones thématiques afin de répondre aux besoins croissants et diversifiés liés au Nouvel An lunaire (Têt).

VNA/CVN