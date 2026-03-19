Michelin suggère des restaurants pour manger seul à Hô Chi Minh-Ville

Les experts Michelin proposent des adresses allant des établissements populaires aux restaurants haut de gamme, permettant aux clients qui mangent seuls de se sentir toujours à l’aise à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : CTV/CVN

Autrefois, manger seul était considéré comme un signe d’isolement, mais cette perception est en train de changer progressivement.

Le célèbre écrivain américain Ernest Hemingway a contribué à romantiser le fait de manger seul, ou simplement la manière de profiter de la vie. Il avait l’habitude de se couper du monde, de se plonger dans ses pensées en s’asseyant dans un coin de Sobrino de Botín, un restaurant historique à Madrid (Espagne), dégustant du cochon de lait rôti accompagné de pommes de terre, en sirotant parfois un verre de vin et en écrivant.

Les inspecteurs Michelin, qui mangent souvent seuls, recommandent plusieurs adresses adaptées aux clients solitaires à Hô Chi Minh-Ville.

Ciel - restaurant une étoile Michelin

Ciel est situé dans une villa du quartier de Thao Diên. L’atmosphère y ressemble davantage à un dîner chez un ami qu’à un restaurant gastronomique. C’est aussi un choix idéal pour les clients seuls.

Les experts Michelin recommandent de s’asseoir au comptoir du rez-de-chaussée, où l’on peut observer la cuisine ouverte tout en profitant de la vue sur le jardin. L’étage supérieur adopte un style nordique. La cuisine française y est associée à l’esprit vietnamien, avec un menu dégustation en constante évolution.

Phở Lê - établissement Bib Gourmand



Ce restaurant toujours animé sert du phở de style sudiste depuis plus de 70 ans. Les habitants y viennent pour ses saveurs riches et ses bols généreusement garnis de viande. Il est conseillé de commander un phở bò spécial avec du bœuf cuit saignant, du flanc, des boulettes et des tendons. Le bouillon, mijoté à partir d’os, est à la fois doux et savoureux.

Les clients mangeant seuls n’ont qu’à trouver un petit tabouret et commencer immédiatement à savourer un bol de phở bien chaud.

Anan Saigon – restaurant une étoile Michelin

Après avoir travaillé à Hong Kong (Chine), Chicago et Bangkok, le chef et propriétaire Peter Cuong Franklin est retourné au Vietnam pour ouvrir un restaurant vietnamien situé au cœur d’un marché. Il y applique des techniques culinaires modernes aux plats de rue vietnamiens, transformant des saveurs familières en expériences nouvelles.

Le menu met en avant des plats tels que les nems au foie gras, le chả cá au curcuma façon Hanoï, ou encore le mini bánh mì au Wagyu.

Le restaurant est très apprécié des touristes internationaux et, même en mangeant seul, on ne s’y sent pas isolé.

The Monkey Gallery Dining - restaurant sélectionné

Trois fondateurs, tous nés sous le signe du singe, ont créé un espace minimaliste inspiré de l’architecture japonaise, permettant aux clients de se concentrer pleinement sur les plats. Une table en béton face à la cuisine ouverte est l’endroit idéal pour les clients seuls, qui peuvent observer le travail d’une jeune équipe de chefs.

Le menu est servi en quatre temps, avec plusieurs choix pour chaque plat. Pour compléter le repas, il est possible d’accompagner les mets de cocktails ou de mocktails.

An’s Saigon - restaurant sélectionné

Situé dans une villa du XXe siècle en dehors du centre-ville, An’s Saigon demande un certain temps de trajet. Mais si vous recherchez une expérience culinaire raffinée, le menu dégustation du soir est un choix idéal, en particulier pour les personnes seules.

Minh Thu/CVN