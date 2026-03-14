Travers de porc braisés au nuoc mam

Les travers de porc braisés au nuoc mam (saumure de poisson) sont un plat incontournable des repas familiaux vietnamiens. Mijotée avec du sucre, de l’ail, de l’échalote et du piment, cette pièce de viande offre un équilibre parfait entre salé et sucré, pour une expérience gustative intense et irrésistible.

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Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

- 500 g de travers de porc

- 3 gousses d’ail

- 1 piment

- 2 échalotes

- 1 cuillère à café (c.à.c) de sauce au piment

- 3 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam

- 3 c.à.s de sucre roux

- 2 c.à.s d’huile

- Assaisonnement : sel, poivre, fond de volaille

Préparation

- Couper les travers en morceaux de taille moyenne. Les blanchir dans l’eau bouillante pendant environ 3 minutes afin d’éliminer les impuretés et les odeurs.

- Rincer ensuite à l’eau claire plusieurs fois et laisser égoutter.

- Mixer ou hacher finement l’ail, l’échalote et le piment.

* Astuce : À défaut de mixeur, vous pouvez les piler ou les hacher manuellement.

- Assaisonner les travers avec 1/2 c.à.c de sel, 1 c.à.c de fond de volaille, 1 c.à.s de nuoc mam, 1/2 c.à.s du mélange ail-échalote-piment et 1 c.à.s de sucre roux.

- Bien mélanger et laisser mariner pendant 30 minutes afin que la viande s’imprègne des saveurs.

- Dans un bol, mélanger 1 c.à.s de sucre roux, 2 c.à.s de nuoc mam, 1/2 c.à.c de fond de volaille, 2 c.à.s d’eau, 1/3 c.à.c de poivre et 1 c.à.c de sauce au piment.

- Remuer jusqu’à dissolution complète.

Cuisson

- Dans une casserole, verser 1 c.à.s d’eau, 1 c.à.s de sucre roux et 2 c.à.s d’huile. Faire chauffer jusqu’à obtenir un caramel brun ambré.

- Ajouter 1 c.à.s du mélange ail-échalote-piment et faire revenir jusqu’à ce qu’il soit parfumé. Incorporer les travers et faire sauter à feu vif pendant 3 à 4 minutes afin que la sauce enrobe bien la viande.

- Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que les travers deviennent tendres. Augmenter ensuite le feu pour faire réduire le liquide.

- Ajouter le reste du mélange aromatique ainsi que la sauce préparée. Couvrir et laisser mijoter à feu moyen pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe et nappe brillamment la viande. Retirer du feu et dresser dans un plat.

Les travers de porc braisés au nuoc mam séduisent dès le premier regard grâce à leur belle couleur brillante et appétissante. La viande est tendre, imprégnée d’une sauce riche, sucrée-salée et délicatement parfumée.

Nguyên Thành/CVN