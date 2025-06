Cinq restaurants Michelin "bons et abordables" nouvellement sélectionnés à Hanoï

Cinq restaurants de Hanoï ont récemment été intégrés à la prestigieuse liste Bib Gourmand du Guide Michelin 2025, une distinction qui récompense les établissements offrant une cuisine savoureuse à des prix raisonnables. Il s’agit de Ưu Đàm Chay, Phở Lâm, Miến lươn Chân Cầm, Mậu Dịch Số 37 et Hà Thành Mansion.

Infographie : Câm Sa/CVN

La liste Bib Gourmand 2025, rendue publique le 5 juin, comprend 63 adresses de restauration au total, dont 9 nouveaux établissements (5 à Hanoï et 4 à la ville de Dà Nang au Centre). Ces restaurants ont été choisis pour leur cuisine exceptionnelle et accessible grâce à des prix modérés.

Ưu Đàm Chay - 55 Nguyễn Du

C’est le tout premier restaurant végétarien figurant dans le Guide Michelin à Hanoï. Ưu Đàm séduit tant par le goût que par l’esthétique. Le décor s’inspire de l’architecture traditionnelle du Nord du Vietnam, avec colonnes de bois, toitures yin-yang et éléments d’influence bouddhiste. L’intérieur sobre et apaisant mise sur des matériaux naturels comme le bois et la brique brute, agrémenté de larges ouvertures.

Le restaurant propose des plats à la carte et des menus fixes, à partir de 500.000 dôngs par personne. La carte est variée, composée d’ingrédients naturels, et les plats sont soigneusement présentés. Selon le Michelin, le menu de Ưu Đàm est fondé sur la cuisine traditionnelle vietnamienne, tout en portant une attention particulière à l’équilibre nutritionnel. En photo, une pizza au beurre et au durian.

Ưu Đàm fait partie d’une chaîne de trois restaurants végétariens à Hanoï : Cồ Đàm, Ưu Đàm et Sadhu.

Mậu Dịch Số 37 - rue Trấn Vũ

Situé sur les rives du lac Trúc Bạch, Mậu Dịch Số 37 séduit par son décor rétro, replongeant les visiteurs dans le passé.Tous les éléments de décoration proviennent des décennies passées.

Ce restaurant a même été mentionné dans de grands médias internationaux comme le New York Times (États-Unis) et NHK (Japon).

La clientèle est significativement composée de visiteurs étrangers et de personnes âgées nostalgiques.Ouvert depuis 15 ans, l’établissement propose des plats typiques du Vietnam et de Hanoï.

Hà Thành Mansion - 14 Ngô Văn Sở

Installé dans une villa centenaire rénovée, Hà Thành Mansion s’étend sur trois étages avec un design élégant, mêlant classique et contemporain.

Les grandes fenêtres cintrées et le mobilier en bois créent une atmosphère chaleureuse et paisible. Chaque étage raconte une période de l’histoire du Vietnam.

La cuisine est traditionnelle vietnamienne, préparée avec soin, tout en incorporant une touche moderne. Le menu est riche, avec entrées, plats principaux, boissons et desserts.

Les clients peuvent personnaliser leur menu, et le restaurant prend soin d’acheter les ingrédients directement au marché. Prix moyen : de 300.000 à 500.000 dôngs par personne.

Miến lươn - 1er rue Chân Cầm

Né d’un simple stand amboulant dans la rue de Hàng Trống, ce restaurant de miến lươn (vermicelles aux anguilles) a évolué pour occuper aujourd’hui un local spacieux pouvant accueillir plusieurs dizaines de clients.

Infographie : Câm Sa/CVN

Le Guide Michelin souligne que ce restaurant, avec près de 40 ans d’existence, est une "perle cachée" du vieux Hanoï. Il est apprécié pour son anguille d’eau douce soigneusement sélectionnée, et préparée avec savoir-faire. Le miến lươn en soupe reste le plat le plus populaire. Les prix commencent à 15.000 dôngs. Le restaurant propose aussi des produits à emporter : anguille séchée, vermicelles conditionnés… à offrir en souvenir.

Phở Lâm - 48 Hàng Vải

Avec plus de 30 ans d’histoire, Phở Lâm est une adresse incontournable du petit déjeuner à Hanoï. Ce restaurant familial est aussi le domicile de son propriétaire, M. Lâm.

Le point fort de Phở Lâm réside dans la fraîcheur des ingrédients, en particulier son fameux (phở lõi), un plat apprécié pour sa viande tendre et sa texture légèrement croquante. Le bouillon est clair, légèrement sucré, moins corsé que celui du phở (soupe de nouilles de riz) de Nam Định.

Phở Lâm n’ouvre que le matin, de 5h à 10h, et est particulièrement bondé les week-ends, où les clients doivent souvent s’asseoir sur le trottoir d’en face. Prix : de 40.000 à 70.000 dôngs par bol.

Texte et photos : Toàn Vu - Câm Sa/CVN