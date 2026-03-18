Le Festival du Pho 2026 aura lieu du 19 au 22 mars à Ninh Binh

Le Festival du Pho 2026 se tiendra du 19 au 22 mars dans la province de Ninh Binh, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence locale le 17 mars.

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Placée sous le thème «Le Pho vietnamien : un patrimoine vivant à l'ère moderne», cette édition vise à célébrer l’artisanat traditionnel du pho tout en fournissant des éléments concrets pour le dossier de candidature auprès de l’UNESCO en vue de la reconnaissance du pho comme patrimoine culturel immatériel mondial.

Photo : LD/CVN

Selon Le Thi Thiet, présidente de l’Association de la culture culinaire de Ninh Binh, le festival s’inscrit dans la continuité du succès des éditions précédentes. Il entend réaffirmer les racines historiques du pho et son évolution à travers les différentes régions du Vietnam. L’événement favorise également la recherche et la normalisation afin de compléter le dossier de candidature et de renforcer la présence du pho vietnamien sur la scène culturelle mondiale.

Une cinquantaine de stands, tenus par les principales marques et entreprises de pho du pays, devraient y présenter des démonstrations culinaires et des expositions retraçant l'origine, l'évolution et la diffusion de ce plat emblématique.

Parmi les activités phares figurent le programme d'évaluation « L'empreinte du pho vietnamien », le forum « Le pho vietnamien au cœur du patrimoine mondial », une performance culinaire intitulée « Pho roulé en trois régions », la soirée artistique « Pho Connect » et un séminaire intitulé « Nous aimons le pho : un pont entre patrimoine et une mission de connexion mondiale ».

Les 18 et 19 mars, un programme d’immersion intitulé « Retour à la maison communale de Van Cu : ouvrir un chapitre de notre histoire » se déroulera à la maison communale du village de Van Cu, dans la commune de Nam Dong. Les visiteurs pourront y observer la préparation du pho, déguster des spécialités locales et participer à des activités d’échange culturel.

Le village de Van Cu est considéré comme l’un des berceaux du pho traditionnel à Ninh Binh. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération, les villageois partageant leurs recettes familiales à travers le pays et contribuant ainsi à la renommée nationale du pho vietnamien.

Le festival vise également à promouvoir le tourisme culinaire, à valoriser l’image de Ninh Binh, à renforcer les liens régionaux et à attirer davantage de visiteurs, participant ainsi au développement du secteur des services de la province et à la fierté locale pour ce patrimoine culturel.

VNA/CVN