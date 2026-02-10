La Foire du printemps 2026 : saveurs revisitées et abondance printanière

Le printemps s'épanouit avec éclat. Du 2 au 13 février, la 1 re Foire du printemps anime le Centre d’expositions du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh à Hanoï. Cet événement festif fusionne tradition ancestrale et modernité audacieuse, offrant un lieu d'achats privilégié pour le Têt et un carrefour unique entre entreprises et consommateurs.

>> La Foire du Printemps 2026 : un voyage gustatif à travers les trésors régionaux

>> Foire du Printemps 2026 : les produits "made in Vietnam" à l’honneur

>> Foire du Printemps : une expérience fluide et des achats en toute simplicité

Dans une atmosphère joyeuse, la foire déploie une mosaïque irrésistible de produits : confiseries innovantes, spécialités agricoles transformées, thés rares des Hauts plateaux. Chaque stand honore les recettes séculaires tout en séduisant les palais contemporains. Les entreprises y cherchent pépites commerciales et horizons export, tandis que les saveurs vietnamiennes, ancrées dans l'âme du pays, rayonnent avec une fraîcheur nouvelle.

Ngô Thi Tinh, directrice générale de la société par actions de confiserie Bao Minh, vibre d'enthousiasme : "Nous innovons en design et emballage pour coller aux goûts d'aujourd'hui, sans trahir les arômes qui enchantent les générations". Son entreprise mise sur des matières premières d'exception, affine ses recettes pour le marché national et vise l'international. Elle loue le VEC pour son soutien irréprochable : "De l'infrastructure à l'organisation, tout minimise nos coûts pour maximiser la promotion". Le succès coule de source : affluence record, partenariats noués et une urgence d'excellence qui propulse la qualité.

Produits phares au cœur du succès

La coopérative Sen Hông - Hung Thinh, nichée dans les plateaux, conquiert les visiteurs avec ses trésors bruts et raffinés. Bùi Duc Nghiêm, son porte-parole, présente le riz Séng Cù - certifié OCOP (à chaque commune son produit) -, la viande de buffle fumée et d'autres essentiels montagnards. Leur stand, théâtre vivant, attire les curieux avides d'histoires sur les origines et le savoir-faire. "L'affluence est fulgurante, surtout pour les charcuteries traditionnelles. Les retours clients enflamment nos espoirs", confie-t-il, même si les tendances d'achat se dessinent encore.

Jimmy Food Co., Ltd., habituée des exports européens (Pays-Bas en tête), pivote vers le marché domestique via ces salons. Vu Ngoc Cuong, son représentant, vante des plats préparés instantanés à base d'amidon de riz et de maïs, issus d'un circuit fermé certifié HACCP et Halal. "Notre marque, encore jeune localement, explose en notoriété. Les sceptiques goûtent, adoptent et recommandent !" Comparé à la Foire d'automne 2025, l'impact est "net et encourageant", preuve que les foires catalysent la fidélité des consommateurs.

Récits et ambitions numériques

Les coopératives de thé transforment le salon en conte poétique. Lê Thi Binh Minh, de la coopérative de thé Ancien de Tà Xùa, célèbre ses crus altiers, cueillis sur des théiers d'altitude aux parfums inégalés. L'emplacement gratuit permet de proposer des prix accessibles, dopant les revenus locaux. Hua Van Thinh, de la coopérative La Bang à Thai Nguyên, renforce la gloire du thé thaï : "Ce salon amplifie notre visibilité. Nous polissons nos normes OCOP, cultivons bio pour le prochain Têt - comme le thé Dông Chi, aux arômes envoûtants".

Thinh alerte sur l'avenir : transformation numérique impérative, machines de pointe, financements pour la promotion. Sans cela, la croissance durable reste un mirage.

Jusqu'au 13 février, cette 1re Foire du printemps 2026 tisse un lien indéfectible entre culture vietnamienne et dynamisme commercial. Affluence, échanges directs, innovations : tout converge pour un bilan radieux. Elle propulse les petites et moyennes entreprises vers l'excellence, valorise les terroirs et infuse le Têt d'une joie collective. Hanoï, capitale festive, vibre au rythme de ces trésors : une invitation à savourer le Vietnam dans ce qu'il a de plus authentique et visionnaire.

Texte et photos : Thuy Hà/CVN