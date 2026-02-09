La Foire du Printemps 2026 : un voyage gustatif à travers les trésors régionaux

Hanoï s'éveille au rythme du Têt, le Nouvel An lunaire, et invite ses habitants et visiteurs à une célébration printanière inoubliable. Du 2 au 13 février, le Centre d'expositions du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh, accueille la 1 re Foire du printemps. Cet événement phare réunit une "carte des spécialités vietnamiennes" exceptionnelle, où produits agricoles, articles OCOP et délices régionaux convergent pour satisfaire les envies d'achats festifs.

Photo : VNA/CVN

Imaginez un périple culinaire des sommets brumeux du Nord-Ouest aux vergers luxuriants du Delta du Mékong, en passant par les îles volcaniques du Centre. Les spécialités des trois régions du Vietnam - Nord, Centre et Sud - s'invitent ici, porteuses d'histoires ancestrales transmises de génération en génération. Riz glutineux, miel forestier, sauces fermentées : ces produits répondent aux besoins essentiels du Têt, tout en offrant des saveurs uniques et des produits secs pratiques pour les tables modernes.

La foire excelle par sa richesse, avec des stands où la transparence règne : l'origine des matières premières, les procédés artisanaux et les astuces de conservation y sont expliqués en détail, renforçant la confiance des acheteurs exigeants.

Délices montagnards du Nord-Ouest

Dès l'entrée, les effluves envoûtants du thé Shan Tuyêt captivent les sens. Cultivés à plus de 1.000 m d'altitude sur des arbres centenaires, ces thés rares évoquent les forêts mystiques de Son La et Tuyên Quang. Pham Thi Viêt Hà, directrice adjointe de la Sarl du thé et des spécialités du Tây Bac, dévoile les secrets de production : cueillette manuelle par des H'mông, séchage au soleil et fermentation naturelle. "Une galette demande une année entière, comme un être vivant préservant la saveur originelle de la forêt", confie-t-elle. Sa plus grande création, une carte du Vietnam de 12 kg issue d'arbres de 200 ans, émerveille les visiteurs qui dégustent sur place.

Photo : VNA/CVN

À ses côtés, Nông Thi Nhât, de la coopérative Po My à Lào Cai, rayonne de fierté. Son stand déborde de riz des montagnes, de légumes frais, de miel pur et d'épices du Nord-Ouest, aux côtés d'artisanat ethnique. "Goûtez, et commandez en ligne ensuite !", lance-t-elle avec un sourire. La Sarl Viêt Shan et la coopérative Tà Xùa complètent l'offre, attirant les amateurs pour des tasses aromatiques. Ces produits OCOP (à chaque commune son produit) quatre étoiles, parfaits pour des cadeaux ou la consommation quotidienne, dynamisent l'économie locale. A Mênh, jeune entrepreneur de Tuyên Quang, illustre ce succès : sa valorisation des théiers sauvages du mont Tây Côn Linh a boosté les revenus des habitants, conquérant même les palais internationaux.

L'ail de Ly Son, l'or blanc des volcans

Le stand de Quang Ngai fait sensation auprès des ménagères averties. Nguyên Van Quôc, patron de l'établissement de production commerciale et de transformation d'oignons et d'ail Thanh Thuy Ly Son, distingue avec passion l'authentique ail de Ly Son des contrefaçons. Cultivé sur du sable corallien et un sol basaltique rouge, forgé par des millénaires de volcanisme, cet "or blanc" se reconnaît à ses bulbes petits, pointus et croquants, ainsi qu'à son arôme doux sans piquant. "Sa saveur raffinée justifie son prix élevé", explique-t-il, montrant aux clients comment repérer les imitations rondes et charnues. Cette épice rare, prisée pour le Têt, incarne le terroir volcanique de l'île de Ly Son.

Photo : VNA/CVN

Le Sud ne démérite pas. À Vinh Long, la Sarl de transformation de noix de coco cirée Câu Kè (VICOSAP) affole les gourmands avec ses bonbons à la noix de coco cirée, classés OCOP cinq étoiles. Cet "or liquide" rare - issu de régimes aux fruits exceptionnels - se transforme en délices moelleux : une chair fraîche enrobée de sirop de malt onctueux. Les touristes, conquis après dégustation, emportent des boîtes pour offrir lors du Têt.

La sauce de poisson de Phu Quôc, absolument incontournable à la Foire du printemps, rayonne comme un joyau gastronomique de la province d'An Giang et incarne l'essence pure des traditions marines du Vietnam. Fermentée 12 à 15 mois en fûts de avec des anchois frais, elle offre des protéines naturelles, une couleur ambrée et un arrière-goût profond. Face aux versions industrielles, le représentant démêle le vrai du faux, éduquant les consommateurs sur la pureté artisanale. Du riz et des crevettes séchées du delta aux produits aquatiques transformés, le Sud impose ses accents caractéristiques.

Photo : VEC/CVN

La foire transcende le commerce : dégustations gratuites, récits ethniques et ateliers transforment les visiteurs en explorateurs. Les vendeurs issus des minorités, fiers de leurs coutumes, partagent origines et préparations, créant une bulle culturelle festive. Cet échange direct booste les ventes en ligne et la notoriété, comme l'espère Mme Hà pour son thé Shan Tuyêt.

Jusqu'au 13 février, cette foire s'impose comme une étape incontournable, liant tradition et modernité. En cette période de Têt, elle rappelle que chaque produit porte un morceau de l'âme vietnamienne.

Ne manquez pas ce festin pour vos préparatifs festifs !

Thuy Hà/CVN