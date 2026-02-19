Délices du Vietnam parmi les meilleurs au monde

La gastronomie vietnamienne confirme son excellence en 2025. Portées par un succès international croissant, plusieurs de ses spécialités trônent désormais au sommet des classements des meilleurs mets mondiaux.

Selon le magazine britannique Condé Nast Traveller, le pays se classe au 4e rang des 15 destinations culinaires les plus attractives de la planète. Lors de la 6e édition des World Culinary Awards, le Vietnam a été sacré “Meilleure destination culinaire d’Asie 2025”. En décembre, dans le classement des 100 meilleures cuisines du monde publié par le magazine gastronomique Taste Atlas - souvent qualifié de “Carte gastronomique mondiale” - la cuisine vietnamienne occupe la 16e place, soit trois de mieux que l’année précédente.

Bánh mì

Photo : CTV/CVN

Le 15 novembre, la chaîne d’information américaine CNN Travel a classé le bánh mì (sandwich vietnamien) parmi les 25 meilleurs sandwichs du monde. Selon cette chaîne, ce pain garni est omniprésent, des rues de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï aux villes et provinces, et séduit les gourmets du monde entier grâce à l’harmonie entre une garniture généreuse et une croûte croustillante.

La version traditionnelle associe porc, mortadelle vietnamienne, légumes marinés, herbes aromatiques et sauce signature, offrant un équilibre salé-sucré irrésistible. D’autres variantes, comme le bánh mì au poulet ou végétarien, enrichissent encore la diversité.

Nem rán

Photo : CTV/CVN

Le nem rán (rouleau de printemps), quây nóng (beignets chauds), bánh tôm (beignets de crevettes), bông bí chiên (fleurs de courge frites), cá tai tuong chiên (poisson-oreille d’éléphant frit), dùi gà bo xôi (pilons de poulet enveloppés de riz gluant frit), figurent dans le top 100 des meilleurs plats frits d’Asie établi par Taste Atlas. Le nem rán est le seul plat vietnamien à intégrer le Top 100 mondial des mets frits, se classant 42e avec une note de 4,3/5.

Taste Atlas décrit ces rouleaux croustillants comme farcis de porc haché et de crevettes, enveloppés dans une galette de riz fine, puis frits jusqu’à obtenir une texture dorée et croustillante, avec une garniture parfumée mêlant viande, fruits de mer, vermicelles, champignons et légumes.

Bún vịt et cháo vịt

Photo : CTV/CVN

Dans le top 50 des meilleurs plats de canard au monde publié par Taste Atlas, des spécialités vietnamiennes figurent : le bún mang vịt (nouilles au canard et aux pousses de bambou) et le cháo vịt (soupe de canard). Le bún mang vịt atteint la 15e place, soit le meilleur classement vietnamien de la liste, grâce à son bouillon clair et savoureux, ses pousses de bambou et sa viande tendre.

Phở trộn, nộm et bò tái chanh

Photo : CTV/CVN

Le phở trộn (nouilles de riz mélangées au bœuf ou au poulet), le nộm (salade vietnamienne) et le bò tái chanh (bœuf au citron) figurent dans la liste des 100 meilleures salades et plats mêlant légumes du monde. Classé 35e, le phở trộn est décrit comme un plat estival populaire à Hanoï, se distinguant par l’absence de bouillon, remplacé par une sauce relevée.

Le nộm, classé 45e, est salué non seulement pour sa saveur, mais aussi comme une illustration de l’art de l’équilibre gustatif et de la finesse de la culture culinaire vietnamienne.

Bò kho, bún bò Huế, cơm tấm

Photo : CTV/CVN

Le bò kho (ragoût de bœuf), le bún bò Huế (vermicelle au bœuf des Huéens) et le cơm tấm (riz brisé vietnamien, servi avec du porc grillé), figurent dans la liste des 100 meilleurs petits-déjeuners du monde 2025. Avec 4,4/5 étoiles, le bò kho se classe 28e, le mieux noté parmi les plats vietnamiens.

Le bún bò Huế est particulièrement apprécié pour son bouillon riche, élaboré à partir d’os de bœuf et de porc, associé à des nouilles, du bœuf et des boulettes de crabe, offrant une saveur intense et équilibrée.

Café

Photo : CTV/CVN

Le café vietnamien est également à l’honneur. Les cà phê sữa đá (café glacé au lait), cà phê đen (café noir), cà phê trứng (café aux œufs) et cà phê sữa chua (café au yaourt) figurent dans la liste des 63 meilleures boissons à base de café à déguster dans le monde, selon Taste Atlas.

Avec une note de 4,3/5, le cà phê đá se classe 8e. Le cà phê trứng séduit par la richesse de son émulsion de jaune d’œuf, la douceur du lait concentré et l’amertume subtile du café.

Le cà phê sữa chua, quant à lui, marie harmonieusement lait concentré, yaourt, glace pilée et café filtré, pour une expérience à la fois originale et rafraîchissante.

Nguyên Thành/CVN