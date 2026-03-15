Le bánh phu thê perpétue un héritage d’exception

Le bánh phu thê , également appelé bánh xu xê ou gâteau des mariés, est depuis longtemps un symbole culturel de la région du Kinh Bac (partie Nord de la capitale Thang Long - ancien nom de Hanoï).

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Ces petits gâteaux carrés, délicatement enveloppés dans des feuilles de dong (Phrynium placentarium), renferment une pâte de riz gluant translucide qui enrobe une farce à base de haricot mungo et de noix de coco. Leur douceur subtile et parfumée évoque la fidélité et l’attachement conjugal.

Présents lors des cérémonies de mariage et sur les plateaux festifs du Nouvel An lunaire, ils incarnent les vœux d’harmonie, de réunion familiale et de plénitude.

Aujourd’hui, près d’une centaine de foyers du village de Dinh Bang, dans la province de Bac Ninh (Nord), perpétuent la fabrication de ce gâteau traditionnel à une échelle artisanale tournée vers la commercialisation, souvent associée au développement touristique local.

Si certaines étapes de production ont été mécanisées, les opérations essentielles, notamment la préparation de la farce et l’emballage, sont toujours réalisées à la main, afin de préserver l’authenticité et la finesse de cette spécialité emblématique.

Texte et photos : Huyên - Hùng - Phuong Nga/VNA/CVN