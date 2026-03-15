>> Gâteau phu thê, une friandise irrésistible
>> Les Fêtes traditionnelles connues à Bac Ninh
|Une spécialité au goût unique, célèbre dans tout le pays.
Ces petits gâteaux carrés, délicatement enveloppés dans des feuilles de dong (Phrynium placentarium), renferment une pâte de riz gluant translucide qui enrobe une farce à base de haricot mungo et de noix de coco. Leur douceur subtile et parfumée évoque la fidélité et l’attachement conjugal.
Présents lors des cérémonies de mariage et sur les plateaux festifs du Nouvel An lunaire, ils incarnent les vœux d’harmonie, de réunion familiale et de plénitude.
|Un gâteau nuptial aux ingrédients simples.
|Un riz de qualité, secret d’un "bánh phu thê" réussi.
|Les fruits "dành dành" (lilly) créent la couleur jaune du gâteau des mariés.
|Un métier ancestral qui se perpétue.
|À savourer avec un thé chaud, en toute quiétude.
Aujourd’hui, près d’une centaine de foyers du village de Dinh Bang, dans la province de Bac Ninh (Nord), perpétuent la fabrication de ce gâteau traditionnel à une échelle artisanale tournée vers la commercialisation, souvent associée au développement touristique local.
Si certaines étapes de production ont été mécanisées, les opérations essentielles, notamment la préparation de la farce et l’emballage, sont toujours réalisées à la main, afin de préserver l’authenticité et la finesse de cette spécialité emblématique.
Texte et photos : Huyên - Hùng - Phuong Nga/VNA/CVN