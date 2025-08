Hô Chi Minh-Ville

Le restaurant végétarien Du Yên dans le guide Michelin : l’excellence à chaque bouchée

Depuis son ouverture à la mi-2023, Du Yên s’est imposé comme un lieu emblématique pour les amateurs de gastronomie végétarienne. Porté par la passion de ses fondateurs pour une alimentation saine et raffinée, le restaurant a rapidement conquis les cœurs (et les papilles), jusqu’à obtenir la distinction “Michelin Selected 2024”. Il devient ainsi le premier restaurant végétarien de Hô Chi Minh-Ville à figurer dans cette prestigieuse sélection.

Niché dans une ruelle discrète du quartier verdoyant et paisible de Thao Diên, Du Yên offre un cadre apaisant, empreint de tradition vietnamienne. Architecture en bois, étang de lotus et végétation luxuriante confèrent au lieu une atmosphère sereine, propice à la détente.

Le restaurant s’étend sur deux étages et peut accueillir environ 120 convives. La décoration, à la fois sobre et raffinée, évoque un petit sanctuaire, invitant à la méditation et à la pause intérieure, en harmonie avec l’esprit du lieu.

Une cuisine végétale créative et raffinée

Le menu de Du Yên marie tradition et modernité, mêlant cuisine vietnamienne à des influences thaïlandaises, indiennes et occidentales. Tous les plats sont élaborés à partir d’ingrédients 100 % végétaux, avec une priorité accordée aux légumes biologiques, pour en préserver la fraîcheur et la douceur naturelle.

Parmi les plats emblématiques on retrouve le Tất Bát, version végétarienne du miang kham thaïlandais, présenté dans des feuilles de lolot avec pamplemousse, noix de coco séchée et noix de macadamia grillées ; les rouleaux de printemps “papillon”, décorés de fleurs comestibles et des légumes frais ; et le plateau de nems carrés végétariens, inspiré des nems de crabe de Hai Phong, revisités avec champignons, vermicelles et légumes sautés.

Outre leurs saveurs, chaque plat se distingue par une présentation soignée et esthétique, répondant aux exigences élevées du Guide Michelin.

Une femme inspirée derrière Du Yên

Peu savent que la fondatrice de Du Yên, Mme Ngọc Anh, est végétarienne depuis plus de dix ans. Elle nourrissait depuis longtemps le rêve d’ouvrir un véritable restaurant végétarien. Aux côtés de son mari, l’ancien footballeur et entraîneur Nguyên Viêt Thang, elle a concrétisé cette vision. Le nom “Du Yên” signifie “pause dans la tranquillité”, un message qu’elle souhaite transmettre à chaque client.

Mme Ngọc Anh explique que son choix d’un régime végétarien est avant tout motivé par la santé, mais aussi par son attachement à la beauté paisible de Thao Diên, loin de l’agitation de la ville. Elle espère que chaque visiteur puisse, le temps d’un repas, “dissiper ses soucis avec Du Yên”.

Interrogée sur le secret de son succès, elle souligne l’importance de la qualité des plats et de la passion qu’elle, son mari et leur équipe investissent dans chaque assiette. Le couple s’est nourri d’expériences accumulées dans toute la scène végétarienne de Hô Chi Minh-Ville et du pays, leur permettant de créer une identité culinaire unique, aujourd’hui reconnue.

Une carte évolutive et un public international

Actuellement, Du Yên propose environ 70 plats, avec des prix allant de 90.000 à 160.000 dôngs par plat. Les fondues végétariennes sont proposées entre 300.000 et 400.000 dôngs. Tous les trois à quatre mois, de nouvelles créations sont introduites, afin de renouveler l’expérience gustative des clients.

Le restaurant attire une clientèle aussi bien locale qu’internationale : environ 50% des visiteurs sont étrangers, originaires notamment de Chine, de Corée du Sud, d’Inde, des États-Unis et d’Europe. Le rouleau de printemps “fleur de papillon” est d’ailleurs devenu un best-seller, particulièrement apprécié pour sa fraîcheur et sa magnifique présentation.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : BTC/CVN