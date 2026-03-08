Poitrine de porc sautée au tofu croustillant

Classique incontournable de la table familiale vietnamienne, ce plat marie à merveille la gourmandise d’une poitrine de porc caramélisée à la douceur de dés de tofu doré. L’équilibre subtil entre notes salées et sucrées, associé à une texture à la fois fondante et croquante, en fait l’allié parfait d’un bol de riz chaud. Un réconfort simple, savoureux et nutritif.

Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 300 g de poitrine de porc

- 5 blocs de tofu

- 3 tiges de ciboulette

- 1 petit morceau de gingembre

- 1 échalote

- 2 piments (facultatif)

- Assaisonnement : huile, glutamate, fond de volaille, nuoc mam (saumure de poisson)

Préparation

- Rincer le tofu, puis le couper en cubes de taille moyenne. Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle et faire frire le tofu jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré sur toutes les faces. Ne pas le rendre trop croustillant afin qu’il absorbe bien les assaisonnements par la suite. Réserver.

- Éplucher l’échalote et le gingembre, les écraser légèrement puis les couper en gros morceaux pour libérer leurs arômes.

- Laver et couper le piment en rondelles.

- Ciseler la ciboulette.

- Laver la poitrine de porc et la couper en tranches de taille moyenne.

Cuisson

- Utiliser la même poêle que pour le tofu, en retirant l’excès d’huile si nécessaire.

- Ajouter le porc et le faire revenir à feu moyen jusqu’à ce qu’il rende sa graisse et que les bords deviennent légèrement croustillants et dorés.

- Incorporer l’échalote et le gingembre, puis faire revenir jusqu’à ce que le tout soit bien parfumé.

- Ajouter le tofu frit, puis assaisonner avec 1 cuillère à café (c.à.c.) de glutamate (facultatif), 1 c.à.c. de fond de volaille et 2 cuillères à soupe de nuoc mam. Ajouter le piment si désiré.

- Mélanger délicatement pour que le porc et le tofu s’imprègnent bien des saveurs, en évitant de casser le tofu.

- Ajouter la ciboulette, remuer rapidement puis retirer du feu.

Le porc sauté au tofu est parfumé et appétissant, avec des morceaux de poitrine de porc dorés et savoureux, et du tofu tendre, bien assaisonné. Un plat aux couleurs et aux saveurs harmonieuses, parfait pour sublimer un repas familial.

Nguyên Thành/CVN