Un tour des régions à travers leurs spécialités culinaires à la Foire du Printemps 2026

L’espace gastronomique intitulé "Les délices du printemps" réunit des stands venus de nombreuses provinces et villes du Vietnam, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir et de savourer une grande diversité de spécialités culinaires régionales.

Photo : Ngôisao/CVN

La première Foire du Printemps 2026, organisée du 2 au 13 février au Centre d’exposition du Vietnam, attire un large public. Son espace culinaire intitulé "Les délices du printemps" est particulièrement fréquenté grâce à la présentation de nombreux plats emblématiques des différentes régions du pays, tels que le thắng cố (ragoût traditionnel H'mông à base de viande et d’abats, mijoté avec des épices de montagne), le bœuf issu de bovins nourris aux fruits mûrs du palmier à sucre - spécialité de la province d'An Giang (Sud), les bánh cuốn (crêpes de riz vietnamiennes farcies) de Bac Ninh, le cơm tấm (riz brisé accompagné de porc grillé, œuf au plat et crudités), le bún cá cay (soupe de nouilles de riz au poisson épicée, spécialité de la ville portuaire de Hải Phòng), le bánh đa cua (soupe de nouilles de riz rouges au crabe, spécialité de Hải Phòng) ou encore les nem cua bể (rouleaux frits au crabe, spécialité de Hải Phòng).

Un stand spécialisé dans les grillades retient l’attention avec une abondance de brochettes de nem, de saucisses, de boulettes de viande et de viandes marinées, disposées sur le comptoir. Les employés s’affairent sans relâche autour des braises ardentes afin de répondre à l’afflux constant de clients.

Photo : Ngôisao/CVN

Les trésors des Hauts plateaux

Le stand du village de Kgiang, commune de Tơ Tung, province de Gia Lai, présente des plats traditionnels de l’ethnie Ba Na, tels que le cơm lam (riz gluant cuit dans un tube de bambou), le poulet rôti et les viandes grillées. L’équipe, composée de huit personnes, a fait le déplacement depuis les Hauts plateaux du Centre jusqu’à Hanoï le 31 janvier pour participer à la foire.

Photo : Ngôisao/CVN

Le poulet rôti est proposé au prix de 500.000 dôngs par pièce ; les brochettes de viande coûtent 150.000 dôngs pour les grandes et 50.000 dôngs pour les petites ; le cơm lam est vendu entre 80.000 et 120.000 dôngs par tube de bambou. Selon la propriétaire du stand, Đinh Thị Hà (40 ans), une quarantaine à une cinquantaine de poulets étaient proposés le premier jour. Une fois le stock épuisé, elle contactait sa famille pour en faire parvenir d’autres à Hanoï par autocar. Après trois jours de vente, plus de 100 poulets avaient déjà été écoulés.

Mme Hà indique que la fréquentation en début de semaine reste modérée, mais elle espère vendre encore 300 à 400 poulets d’ici la fin de la foire. Il s’agit de sa troisième participation à un événement commercial à Hanoï, avec pour objectif de faire connaître et promouvoir la gastronomie des Hauts plateaux du Centre, notamment à travers l’usage d’épices traditionnelles et de la sauce au sel de feuilles d'é (muối lá é), typique de la région.

Pour les clients consommant sur place, le poulet est découpé en morceaux, laissant apparaître une peau dorée et croustillante, tandis que la chair reste juteuse. Le plat est joliment présenté sur des feuilles de bananier. Le point fort réside dans l’assortiment de sauces d’accompagnement : sel aux feuilles d’é vert vif, sel d’arachides pilées et quartiers de citron frais, permettant à chacun d’ajuster les saveurs selon ses préférences.

Parfums et saveurs du Delta du Mékong

Photo : Ngôisao/CVN

Le stand de bún mắm (spécialité du Delta du Mékong, à base de nouilles de riz et de bouillon préparé avec du poisson fermenté), venu de Châu Đốc (province d’An Giang), attire constamment les visiteurs grâce à sa grande marmite de bouillon fumant, dégageant un arôme intense et caractéristique de poisson fermenté.

Le bouillon du bún mắm se distingue par sa couleur brun clair, sa texture légèrement onctueuse et son parfum puissant. Il est préparé principalement à partir de mắm de poisson linh ou sặc, filtré avec soin pour en extraire l’essence, puis mijoté avec de la citronnelle, des aubergines, de l’eau de coco fraîche et un bouillon d’os de porc, offrant une douceur naturelle en bouche. Afin d’équilibrer la salinité du mắm, les cuisiniers ajoutent du sucre de palme ou de l’ananas, apportant une harmonie entre le salé et le sucré, sans agressivité.

Photo : Ngôisao/CVN

Les escargots farcis sont présentés sur des plateaux en bambou : des coquilles brun foncé garnies d’une farce à base de viande hachée, de champignons noirs, de citronnelle et d’épices. La farce parfumée, associée à la texture ferme et croquante de la chair d’escargot, offre une dégustation savoureuse. Le plat est vendu 50.000 dôngs pour six pièces.

Des plateaux de bánh bò au sucre de palme, d’un jaune doré appétissant, sont soigneusement empilés et attirent le regard. Proposés à 15.000 dôngs l’unité, ces gâteaux séduisent par le parfum caractéristique du sucre de palme mêlé à la richesse du lait de coco. À la dégustation, ils sont moelleux, légèrement élastiques et délicatement sucrés, sans lourdeur.

Photo : Ngôisao/CVN

Une mosaïque culinaire nationale

Les hashimaki de poisson, garnis de copeaux de thon séché et de poudre de thé vert, séduisent par leur pâte verte éclatante, surmontée de fines lamelles de thon brun clair et de sauce mayonnaise onctueuse, offrant un équilibre visuel et gustatif. La version au fromage, quant à elle, se distingue par une tranche de fromage doré fondant sur le rouleau de pâte et de poisson. Les deux variantes sont grillées directement sur du papier aluminium chauffé, au prix de 25.000 dôngs la brochette.

Photo : Ngôisao/CVN

Le stand de spécialités de Hai Phòng propose de nombreux plats emblématiques tels que le bánh mì que, le bún cá cay, le bánh đa cua et les nem cua bể, attirant une longue file de visiteurs impatients de goûter ces mets réputés. Les nem cua bể carrés, joliment présentés sur des plateaux et servis avec des herbes fraîches, sont proposés à 80.000 dôngs la pièce.

Phạm Đức Phương, originaire de Bac Ninh (Nord), fort de plus de quinze ans d’expérience dans les foires et événements, présente à cette occasion les bánh cuốn traditionnels de sa région natale. Leur particularité réside dans l’utilisation d’huile de rocou (dầu điều), qui leur confère une onctuosité et un arôme distincts par rapport aux versions de Hanoï ou d’autres localités. Selon lui, l’activité commerciale reste stable ; il privilégie avant tout la qualité du service et l’authenticité de son savoir-faire.

Photo : Ngôisao/CVN

Le stand de cơm tấm de Saïgon, proposé à 65.000 dôngs la portion, est un choix populaire pour le déjeuner des visiteurs parcourant la foire. Les visiteurs ont également l’occasion de goûter au thắng cố, plat traditionnel de l’ethnie Mông, habituellement présent sur les marchés hebdomadaires des régions montagneuses, mijoté dans de grandes poêles en fonte et diffusant les arômes typiques des épices montagnardes.

Enfin, les rouleaux de viande hachée enveloppée de feuilles et les nem chua grillés, spécialités de la région montagneuse de Son La (Nord-Ouest), sont proposés au prix de 80.000 dôngs la pièce.

Xuân Hoa/CVN