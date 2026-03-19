Banh cuôn de Thanh Tri

Un savoir-faire ancestral élevé au rang de patrimoine culturel immatériel national

Les autorités du quartier de Vinh Hung, à Hanoï, ont organisé le 18 mars une cérémonie annonçant l’inscription du métier traditionnel du banh cuon (crêpe de riz à la vapeur) de Thanh Tri sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la décision du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, classant cet artisanat dans la catégorie des savoir-faire traditionnels et des connaissances populaires, a été officiellement rendue publique. Cette reconnaissance consacre une valeur culturelle séculaire et met en lumière le rôle essentiel de la communauté locale dans la préservation et la transmission de ce patrimoine unique.

Prenant la parole, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné que cette inscription reflète la reconnaissance des valeurs culturelles singulières que les habitants du village ont su préserver et transmettre de génération en génération.

De son côté, le président du Comité populaire du quartier de Vinh Hung, Pham Hai Binh, a exprimé la fierté des autorités et des habitants, en particulier des artisans et des familles qui ont consacré leur vie à ce métier. Selon lui, cet événement dépasse la simple reconnaissance d’un savoir-faire : il met en lumière toute la finesse de la gastronomie de Thang Long - Hanoï.

En marge de la cérémonie, un concours professionnel dédié à la confection du banh cuôn de Thanh Tri a été organisé, offrant une plateforme d'échange et de rayonnement pour les artisans les plus talentueux.

À l’issue du programme, le vice-ministre Hô An Phong, accompagné des délégués, a visité les stands d’exposition et s’est lui-même initié aux gestes délicats de la fabrication de ces fines crêpes de riz.

Indissociable de l'histoire de l'ancienne banlieue de Thang Long, le banh cuôn Thanh Tri se distingue par sa finesse, sa texture soyeuse et son parfum délicat de riz. Traditionnellement servi avec une sauce aigre-douce subtile et des échalotes frites croustillantes, il dépasse le simple statut de plat pour incarner un véritable système de savoirs populaires, de la sélection rigoureuse du riz à la maîtrise de la cuisson à la vapeur, transmis et préservé au fil des siècles.

VNA/CVN