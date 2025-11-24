Hô Chi Minh-Ville, nouvelle destination phare sur la carte gastronomique du Guide Michelin

>> L’art culinaire végétarien est mis à l’honneur à Hô Chi Minh-Ville
>> La gastronomie locale, nouveau levier d'attractivité touristique de Hô Chi Minh-Ville
>> Quand la gastronomie influence le choix des vacanciers vietnamiens
|La métropole du Sud s'impose ainsi comme une destination incontournable sur la "carte gastronomique" du Guide Michelin et consolide son statut de centre culinaire international.
|Photo : VNA/CVN
Récemment, la rue Vinh Khanh, située dans le quartier de Khanh Hôi, s'est hissée à la 10ᵉ place du classement des "31 rues les plus attractives du monde 2025" publié par le magazine britannique Time Out. Longue d'un kilomètre, bordée de restaurants de fruits de mer animés et rythmée par des spectacles spontanés d'artistes de rue, elle incarne l'âme vibrante de la street food saïgonnaise. Plusieurs établissements emblématiques, dont Ôc Oanh (sélectionné au Guide Michelin 2024), participent à sa renommée mondiale.
Pour établir ce palmarès, Time Out s'est appuyé sur son réseau international de rédacteurs et a évalué chaque rue selon cinq critères : gastronomie, boissons, culture, divertissement et vie communautaire.
Parallèlement, la première édition de la Semaine gastronomique "100 Flavors – Michelin-Starred Chefs", organisée du 23 au 28 novembre à Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Huê, met à l'honneur la rencontre entre traditions culinaires vietnamiennes et haute gastronomie internationale. Treize chefs étoilés Michelin y participent, aux côtés du projet culinaire international Dinner Incredible, fondé par le chef Giorgio Diana.
L'un des temps forts est une soirée dédiée à la gastronomie contemporaine haut de gamme, organisée dans le cadre cinq étoiles de l'hôtel La Vela Saigon, où techniques internationales et saveurs locales fusionnent. Pour Giorgio Diana, cet événement marque le point de départ d'un ambitieux parcours visant à placer la cuisine vietnamienne parmi les grandes cuisines du monde
Concernant le développement des produits de tourisme culinaire, Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service municipal du tourisme, a indiqué que la ville diversifie actuellement son offre (tourisme fluvial, culturel, historique, écotourisme, tourisme communautaire) tout en encourageant les agences et les entreprises à proposer des programmes variés et attractifs, capables de répondre à toutes les attentes des visiteurs.
VNA/CVN