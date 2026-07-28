L'Iran parle d'Ormuz avec Oman et l'Arabie saoudite

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"Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération et de faire progresser les efforts diplomatiques pour établir la stabilité dans la région et faire disparaître l'insécurité imposée dans le détroit d'Ormuz en raison des actes agressifs des États-Unis", selon la même source. Le détroit d'Ormuz demeure l'un des principaux points de tension entre Téhéran et Washington, les désaccords sur la gestion de cette voie maritime ayant fortement fragilisé le protocole d'accord signé le 17 juin. L'Iran insiste pour conserver le contrôle du détroit et veut en faire payer le passage, tout en maintenant Oman associé à cette gestion en tant que deuxième État riverain. La voie maritime, par laquelle transitait avant le conflit quelque 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, est de nouveau verrouillée par l'Iran depuis la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran début juillet. Le conflit s'est étendu ces dernières semaines avec la fin d'une trêve de quatre ans entre l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, et les houthis du Yémen.

Xinhua/VNA/CVN