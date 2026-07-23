L'Arabie saoudite et les États-Unis signent un accord sur l'énergie nucléaire

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Cet accord, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique de longue date entre les deux pays, fait suite à l'annonce, lors de la visite aux États-Unis du prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane Al Saoud en novembre dernier, de la conclusion des négociations sur la coopération bilatérale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon le ministère, l'accord vise à renforcer la coopération dans les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et à faciliter les échanges d'expertise, de connaissances et de technologies, conformément aux normes internationales les plus élevées en matière de sûreté nucléaire, de sécurité nucléaire et de non-prolifération. Cet accord soutient les efforts visant à diversifier les sources d'énergie, à promouvoir les technologies de pointe et à élargir les possibilités de coopération et d'investissement, au service des intérêts communs des deux pays, a ajouté le ministère.

Xinhua/VNA/CVN