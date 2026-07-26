Allemagne : deux morts dans le crash d'un avion sur le toit d'une maison

>> Quatre morts dans le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées

>> Vingt-neuf morts après le crash d'un avion de transport militaire russe de type An-26 en Crimée

>> Indonésie : huit morts dans un crash d'hélicoptère

L'avion léger s'est écrasé samedi matin 25 juillet dans une zone résidentielle de Ganderkesee, près d'Oldenbourg, percutant de plein fouet le toit en pente d'une maison. La police, qui avait d'abord fait état d'un mort et d'un disparu, a confirmé dans la soirée le décès des deux occupants, deux hommes de 65 ans et de 77 ans originaires de Brême. À l'issue des "opérations de sauvetage longues et complexes de l'épave de l'avion", la police a établi que les deux hommes ont perdu la vie dans l'accident, a déclaré le commissariat de police de Delmenhorst. L'épave encastrée dans le toit a pu être "entièrement" engagée et les riverains évacués ont pu regagner leur domicile. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'accident.

AFP/VNA/CVN