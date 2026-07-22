Venezuela : le bilan des séismes passe à 5.346 morts

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Le nombre des blessés reste à 16.740, tandis que 17.265 personnes sont toujours sans abri, selon un rapport officiel publié sur X par M. Rodriguez. À ce jour, 23.122 personnes séjournent dans 107 camps temporaires installés dans la capitale, Caracas, et dans les États centraux de La Guaira, Miranda et Aragua. Près de 40.000 personnes ont été soignées dans des établissements médicaux, tandis que plus de 128.000 familles ont reçu une aide gouvernementale, indique le rapport. Depuis que les séismes jumeaux de magnitude 7,2 et 7,5 ont secoué le pays sud-américain il y a plus de trois semaines, les autorités ont enregistré 1.331 répliques.

Xinhua/VNA/CVN