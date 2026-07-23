Pétrole : le Brent se rapproche des 100 dollars

Les cours du pétrole s'envolaient jeudi 23 juillet, le Brent se rapprochant du seuil de 100 dollars, dopés par les tensions géopolitiques.

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Vers 09h40 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, gagnait 4,68% à 98,47 dollars, après avoir touché 5% à 98,80 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, gagnait 3,78% à 90,11 dollars.

APS/VNA/CVN