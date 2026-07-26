Syrie : le bilan de la collision de bus s'élève à 35 morts

Le bilan de la collision entre deux bus survenue samedi 25 juillet sur la route reliant Damas à Deir Ezzor, dans le centre de la Syrie, s'élève désormais à 35 morts, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne SANA, citant un responsable de la santé.

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Najib al-Naasan, directeur de la Direction des transferts, des ambulances et des urgences au sein des autorités sanitaires syriennes, a déclaré que 30 autres personnes avaient été blessées dans cette collision. L'accident s'est produit entre les localités d'al-Sukhna et de Palmyre, dans la banlieue est de la province de Homs. La cause de la collision n'était pas connue dans l'immédiat. Les autorités de défense syriennes ont dépêché plusieurs hélicoptères pour faciliter l'évacuation des blessés et des victimes vers l'hôpital militaire de Homs, selon un correspondant de SANA. Les autorités n'ont pas encore communiqué de détails supplémentaires sur les circonstances de la collision. Plus tôt, la chaîne de télévision publique syrienne Al-Ikhbariya avait fait état de 19 morts et 27 blessés dans l'incident.

Xinhua/VNA/CVN