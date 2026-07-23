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Brefs / International
Le Parlement bulgare approuve le déploiement d'avions ravitailleurs américains sur fond de controverse

Le Parlement bulgare a approuvé mercredi 22 juillet le déploiement d'un maximum de huit avions ravitailleurs américains KC-135 sur la base aérienne de Bezmer entre le 24 juillet et le 1er octobre 2026, afin de soutenir les opérations américaines au Moyen-Orient.

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Cette mesure a été approuvée par 136 députés sur les 240 du Parlement, tandis que 13 députés ont voté contre et deux se sont abstenus. Les législateurs des coalitions GERB-UDF, Bulgarie démocratique et Nous continuons le changement n'ont pas pris part au vote. Par ailleurs, les maires de cinq municipalités proches de la base aérienne de Bezmer se sont opposés au déploiement, évoquant l'inquiétude de la population sur ses conséquences éventuelles, a rapporté l'Agence de presse bulgare (BTA). Dans une déclaration conjointe, ils ont affirmé que ce déploiement allait créer des risques et tensions supplémentaires à la fois pour le pays et pour la région. La base aérienne de Bezmer, qui se situe à environ 300 km à l'est de la capitale Sofia, est l'une des infrastructures militaires où les États-Unis sont autorisés à déployer du personnel et des équipements dans le cadre d'un accord bilatéral de défense. Cette décision fait suite à une demande soumise le 17 juillet par les États-Unis dans le cadre de l'Accord bulgaro-américain de coopération en matière de défense de 2006. Le ministre bulgare de la Défense, Dimitar Stoyanov, a déclaré que la Bulgarie ne prenait aucune mesure hostile contre un autre pays et qu'aucune arme offensive ne serait déployée sur son territoire. Le déploiement temporaire d'avions ravitailleurs ne fera pas de la Bulgarie un acteur des opérations militaires américaines, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN

#Bulgarie #Parlement #États-Unis #défense #avions ravitailleurs

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