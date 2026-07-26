L'Indonésie et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération financière

L'Indonésie et les Émirats arabes unis (EAU) souhaitent renforcer leur coopération dans les secteurs de la finance et de la banque, notamment à travers le développement des paiements transfrontaliers et de l'innovation financière numérique afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

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L'Indonésie et les Émirats arabes unis (EAU) souhaitent renforcer leur coopération dans les secteurs de la finance et de la banque, notamment à travers le développement des paiements transfrontaliers et de l'innovation financière numérique afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. Cette orientation a été abordée lors d'une rencontre tenue le 26 juillet à Abou Dhabi entre l'ambassadeur d'Indonésie aux EAU, Judha Nugraha, et le gouverneur de la Banque centrale des EAU, Khaled Mohamed Balama. Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération financière et bancaire ainsi que de développer des solutions de paiement transfrontalier plus rapides, plus transparentes, plus efficaces et moins coûteuses, en faveur des objectifs de développement des deux pays.

VNA/CVN