La France enregistre la troisième plus longue vague de chaleur jamais mesurée

La vague de chaleur qui a touché la France durant 16 jours consécutifs, a été la troisième plus longue jamais mesurée dans le pays, à égalité avec celles d'août 2003 et des étés 2018 et 2025, a annoncé jeudi 23 juillet Météo-France.

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Ce troisième épisode caniculaire de l'année 2026, en l'espace de moins de deux mois, aura duré du 4 au 19 juillet. Les deux premières vagues de chaleur les plus longues depuis le début des mesures en France en 1947 ont été enregistré en juillet 1983, avec 23 jours de chaleur, et en juillet 2006 avec 21 jours. Les autres vagues de chaleur ayant duré 16 jours dans le pays s'étaient déroulées du 2 au 17 août 2003, du 24 juillet au 08 août 2018 et du 19 juin au 04 juillet 2025.

APS/VNA/CVN