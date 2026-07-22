Le Premier ministre libanais s'engage à obtenir le retrait total d'Israël

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Lors d'une visite dans la ville méridionale de Zawtar al-Gharbiyeh, il a qualifié ce début de retrait de "moment historique revêtant une importance politique et morale considérable", assurant que son gouvernement poursuivrait tous ses efforts politiques et diplomatiques pour obtenir le retrait total d'Israël de l'ensemble du territoire libanais. M. Salam a également assuré aux habitants du Sud-Liban que le pays avait commencé à mobiliser toutes ses ressources pour faciliter leur retour chez eux. Il a précisé que l'armée libanaise et les forces de sécurité étaient présentes pour protéger les civils qui rentraient chez eux et que les autorités continueraient à rouvrir les routes, à déblayer les décombres et à rétablir les services essentiels. Il a indiqué que des dispositions étaient prises pour rétablir l'approvisionnement en eau, l'électricité et les services de télécommunications, ainsi que pour fournir des logements provisoires et d'autres produits de première nécessité pendant la période de transition. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a commencé à se retirer de certaines zones de Zawtar al-Gharbiyeh, permettant ainsi à l'armée libanaise de commencer à s'y déployer. Cette initiative a marqué la première mise en œuvre du dispositif dit des "zones pilotes" prévu par un accord-cadre négocié par les États-Unis entre le Liban et Israël. Celui-ci vise à faciliter les retraits israéliens et à étendre l'autorité de l'État libanais dans le Sud du pays.

Xinhua/VNA/CVN