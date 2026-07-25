Washington et Londres discutent d'une coalition pour Ormuz

Les États-Unis et le Royaume-Uni prévoient une réunion à Londres pour discuter d'une coalition internationale visant à protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les États-Unis et le Royaume-Uni prévoient d'organiser une réunion de haut niveau la semaine prochaine à Londres afin de discuter de la formation d'une éventuelle coalition internationale visant à protéger la navigation marchande dans le détroit d'Ormuz, a rapporté vendredi 24 juillet le site d'information américain Axios.

L'ordre du jour et le calendrier de cette réunion font encore l'objet de discussions et n'ont pas encore été finalisés, a-t-il indiqué, citant deux diplomates européens. Ces derniers ont dit qu'elle pourrait rassembler des ministres de la Défense et de hauts responsables militaires de pays occidentaux et du Moyen-Orient.

Selon Axios, la réouverture de cette voie navigable stratégique, qui constitue une artère vitale pour le transport mondial de matières énergétiques, est largement considérée comme un élément clé de toute stratégie américaine visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran.

Le média indique également qu'aucune attaque iranienne n'a été perpétrée contre des navires marchands ces quatre derniers jours. Il cite des responsables américains de la défense selon lesquels leurs frappes ont largement neutralisé les capacités militaires de l'Iran dans la région du détroit, bien que d'autres responsables aient déclaré que Téhéran conservait toujours la capacité d'attaquer des navires dans cette zone.

Xinhua/VNA/CVN