Iran empêche 3 pétroliers de franchir le détroit d'Ormuz

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"Trois pétroliers, provoqués et incités par l'armée américaine (...) ont tenté de franchir la voie minée au sud du détroit d'Ormuz, mais après qu'un d'entre eux a explosé et pris feu, les deux autres ont rapidement fait demi-tour et sont repartis", a annoncé le CGRI dans un communiqué repris par les médias d'État iraniens, avertissant que tout navire "trompé" par les États-Unis et ayant l'intention de franchir le détroit sans le consentement de l'Iran "subira le même sort". Les forces américaines ont lancé mercredi 22 juillet des frappes à travers l'Iran pour la douzième nuit consécutive. Les médias d'État iraniens ont rapporté que des missiles américains ont frappé des sites situés près des villes d'Ahvaz, de Ramchir et d'Andimechk, dans l'Ouest de l'Iran, ainsi qu'une centrale électrique près de la centrale nucléaire de Bouchehr, dans le Sud du pays, et ont tué deux personnes dans la ville de Chalamtcheh, à la frontière irakienne.

Xinhua/VNA/CVN