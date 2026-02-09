L'Iran estime que les pourparlers nucléaires se poursuivront si les États-Unis montrent le "sérieux nécessaire"

Il a tenu ces propos lors d'une conférence de presse à Téhéran, alors qu'il parlait de l'avancée des pourparlers nucléaires indirects qui se sont tenus le 6 février entre les délégations iranienne et américaine dans la capitale omanaise Mascate, selon l'agence de presse officielle IRNA. M. Araghchi a fait savoir que certains signes laissaient supposer que les États-Unis faisaient preuve de sérieux, tandis que d'autres indicateurs allaient dans le sens contraire. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que la poursuite des sanctions contre l'Iran et certains mouvements militaires dans la région du Moyen-Orient soulevaient des doutes concernant le niveau de sérieux et de bonne volonté de l'autre partie. M. Araghchi a indiqué que l'Iran surveillera et évaluera tous les signes en tandem, soulignant le fait que la nature indirecte des pourparlers avec les États-Unis ne posait aucun obstacle pour obtenir un accord. Cependant, M. Araghchi a affirmé que les questions relatives au contenu des pourparlers, ainsi que les exigences excessives et déraisonnables des États-Unis, constituaient de véritables obstacles. Selon lui, si l'approche américaine est respectueuse, équitable et basée sur la préservation de leurs intérêts mutuels, il sera possible de conclure un accord.

Xinhua/VNA/CVN