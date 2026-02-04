L'Iran convoque les ambassadeurs des États membres de l'UE

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué les 1 er et 2 février les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne (UE) pour protester vigoureusement contre la désignation par les Vingt-Sept du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme organisation terroriste.

>> Un "cadre de travail" bientôt finalisé en vue de négociations avec Washington annonce Téhéran

>> L'Iran annonce une mission de surveillance "réussie"

>> Le président iranien ordonne des pourparlers "justes et équitables" avec les États-Unis

Dans un communiqué publié le 3 février, il a précisé que les diplomates avaient été convoqués par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Majid Takht Ravanchi, et les directeurs généraux concernés du ministère, qui ont vu en la décision de l'UE "une erreur stratégique et une insulte impardonnable" envers l'Iran. D'après ce communiqué, les ambassadeurs européens ont donné l'assurance qu'ils transmettraient la protestation de l'Iran à leurs gouvernements respectifs dès que possible. L'UE a décidé la semaine dernière d'ajouter le CGRI à sa liste des organisations terroristes. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, avait déclaré le 1er février que son pays considérait désormais les forces armées de l'UE comme des "groupes terroristes" en réponse à la décision des Vingt-Sept.

Xinhua/VNA/CVN