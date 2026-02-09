Le Mexique envoie deux navires de la marine avec de l'aide humanitaire à Cuba

Le gouvernement mexicain a envoyé le 8 février deux navires de la marine transportant plus de 800 tonnes de vivres à titre d'aide humanitaire à Cuba, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les navires ont quitté le port de Veracruz et devraient arriver dans quatre jours. L'un d'eux transporte des denrées alimentaires de base et des produits d'hygiène personnelle, tandis que l'autre est chargé de lait en poudre, selon le communiqué. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'est engagée le 6 février à ce que son gouvernement envoie une aide humanitaire, dont des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité, à Cuba. Mme Sheinbaum a également fait savoir que des efforts étaient déployés "afin de reprendre les livraisons de pétrole à Cuba", après que le Mexique a suspendu ses livraisons de pétrole brut et de produits raffinés vers l'île mi-janvier.

Xinhua/VNA/CVN