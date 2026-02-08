Les Bourses européennes terminent en hausse

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi 6 février à l'issue d'une semaine dense en actualité économique et qui a été marquée par les doutes du marché sur les gagnants et perdants de la course à l'intelligence artificielle.

La Bourse de Paris a avancé de 0,43%, Londres a pris 0,59% et Francfort 0,94%.

AFP/VNA/CVN